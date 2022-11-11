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https://sputnikarabic.ae/20221111/السياسة-لا-تفسد-للرياضة-قضية-الأمريكية-سارة-بول-أولا-في-ماراثون-دمشق-الدولي-1070063268.html
"السياسة لا تفسد للرياضة قضية"... الأمريكية سارة بول أولا في ماراثون دمشق الدولي
"السياسة لا تفسد للرياضة قضية"... الأمريكية سارة بول أولا في ماراثون دمشق الدولي
فازت العداءة الأمريكية سارة بول، بالمركز الأول في ماراثون دمشق الدولي الأول متقدمة على كل من البولندية كنكا فيكاس ومواطنتها مارتا شولسكا اللتين حلتا ثانيا... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T15:44+0000
2022-11-11T15:44+0000
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وحصد المركز الأول عن (فئة الرجال) العداء السوري سامر سمير، تبعه في الثاني السويسري ألكسندر شورز، فيما ذهب المركز الثالث إلى البولندي بويرتر بوشكا.وانطلقت صباح اليوم في العاصمة السورية سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كيلومترا، بمشاركة عدائين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وبولونيا والتشيك ونيجيريا وكندا، إلى جانب عدائين من سوريا.150 مشاركايقول الكابتن عمر عاشور، عضو اللجنة الأولمبية السورية في تصريح لـ "سبوتنيك" إنه تم التحضير بشكل جيد في زيادة بعدد المشاركين بعدد الدول أيضا، فهناك 50 مشاركا أجنبيا من 15 دولة أوربية مختلفة إضافة إلى 100 سوري.إعادة ترسيخ موقع سورياويشهد سباق الماراثون الأول هذا العام تطورا ملحوظا من ناحية التنظيم والتحضير وعدد المشاركات الخارجية المرتفع، إضافة لاعتماده سباقاً دولياً لدى الاتحاد الدولي.أما نضال ماشفج، معاون وزير السياحة السوري، فقال في تصريح لـ "سبوتنيك": "الهدف من كل هذه النشاطات هي إعادة ترسيخ موقع سوريا كدولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط ودولة محورية وإقليمية وأيضاً ترسيخ الصورة الحضارية لسوريا".إجراءاتٍ أمنية ملفتةصخب المتنافسين الذين توافدوا إلى جانب فندق "الداماروز" منذ الساعة السابعة صباحاً، بعث الحياة باكراً في شوارع دمشق الهادئة، وسط إجراءاتٍ أمنية ملفتة لتوفير الأجواء الملائمة للمشاركين، وتأمينهم في الطرقات المقرر أن يسلكونها.وقالت سارة بول، مشاركة ضمن الفريق الأمريكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "أنا سعيدة بهذه المشاركة، سمعت الكثير عن سوريا ولكن هذه الزيارة الأولى لها، كل شيء جميل لا يوجد أي نوع من الخوف من القدوم، فلم يكن هناك صعوبات أبداً بل قدمت لنا جميع التسهيلات، وقد تعرفت على أصدقاء سوريين".وفي سياق متصل، أكد بويرتر بوشكا من الفريق البولندي في تصريح لـ"سبوتنيك": "المشاركة كانت جيدة وجميلة ولكن الجو اختلف ما بين سوريا وبولندا وهنا أثر علينا خلال الجري ولكن أنا وجميع زملائي القادمين من بولندا سعداء جداً للقيام بهذه التجربة، واليوم قررنا الذهاب إلى دمشق القديمة سمعت عنها كثيراً لذلك قررنا الاحتفال بالفوز".نتائج الماراثونوانقسم الماراثون إلى قسمين الأول عبارة عن ماراثون كامل قطع فيه العداؤون المشاركون مسافة 42.195 كيلومترا والثاني عبارة عن نصف ماراثون قطع بها العداؤون المشاركون 21 كيلومترا إضافة لسباق 10 كيلومترات.وحصل على المركز الأول بمسابقة الماراثون الكامل من فئة النساء الأمريكية سارة بول، وفي المركز الثاني البولندية كنكا فيكاس، والمركز الثالث مارتا شولسكة.وفي مسابقة نصف الماراثون، حصل السوري حيدر القاضي على المرتبة الأولى وأحمد حلوة، على المرتبة الثانية وعبد الغني بكورة على المرتبة الثالثة.
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العالم العربي, رياضة, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, رياضة, أخبار سوريا اليوم

"السياسة لا تفسد للرياضة قضية"... الأمريكية سارة بول أولا في ماراثون دمشق الدولي

15:44 GMT 11.11.2022
© Sputnik . shams molhem فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . shams molhem
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فازت العداءة الأمريكية سارة بول، بالمركز الأول في ماراثون دمشق الدولي الأول متقدمة على كل من البولندية كنكا فيكاس ومواطنتها مارتا شولسكا اللتين حلتا ثانيا وثالثا ضمن (فئة النساء).
وحصد المركز الأول عن (فئة الرجال) العداء السوري سامر سمير، تبعه في الثاني السويسري ألكسندر شورز، فيما ذهب المركز الثالث إلى البولندي بويرتر بوشكا.
وانطلقت صباح اليوم في العاصمة السورية سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كيلومترا، بمشاركة عدائين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وبولونيا والتشيك ونيجيريا وكندا، إلى جانب عدائين من سوريا.

150 مشاركا

يقول الكابتن عمر عاشور، عضو اللجنة الأولمبية السورية في تصريح لـ "سبوتنيك" إنه تم التحضير بشكل جيد في زيادة بعدد المشاركين بعدد الدول أيضا، فهناك 50 مشاركا أجنبيا من 15 دولة أوربية مختلفة إضافة إلى 100 سوري.
© Sputnik . shams molhem فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
© Sputnik . shams molhem

ولفت عاشور إلى أهمية هذا المارثوان المقام والذي سيعكس رسالة واضحة للعالم أن الرياضة السورية وقفت من جديد بعد الحرب والدمار والحصار، مضيفاً: "قدمنا جميع التسهيلات للفرق المشاركة من قبل وزارة السياحة واللجنة الأولمبية السورية وسيكون لدينا فعاليات رياضية جديدة تعكس وجه سوريا الحقيقي بالرياضة والسياحة التي تعد محورا واحدا ضمن أهدف واضحة".

إعادة ترسيخ موقع سوريا

ويشهد سباق الماراثون الأول هذا العام تطورا ملحوظا من ناحية التنظيم والتحضير وعدد المشاركات الخارجية المرتفع، إضافة لاعتماده سباقاً دولياً لدى الاتحاد الدولي.
© Sputnik . shams molhem فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
© Sputnik . shams molhem

وقال عمر العاروب، نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام لـ "سبوتنيك": "السنة الراهنة مختلفة بطريقة تحضيرها حيث حاولنا تجنب الثغرات التي يمكن أن نقع بها بهدف تلافيها، ومثلما لاحظنا فإن المشاركات فعالة فهي تعد الأكبر على صعيد مشاركة الدول وعدد اللاعبين، مشيرا إلى أن الدول المشاركة استعدت جيدا للمسابقات خاصة وأن بعضها شارك في الألعاب الدولية.

أما نضال ماشفج، معاون وزير السياحة السوري، فقال في تصريح لـ "سبوتنيك": "الهدف من كل هذه النشاطات هي إعادة ترسيخ موقع سوريا كدولة مهمة في منطقة الشرق الأوسط ودولة محورية وإقليمية وأيضاً ترسيخ الصورة الحضارية لسوريا".

إجراءاتٍ أمنية ملفتة

صخب المتنافسين الذين توافدوا إلى جانب فندق "الداماروز" منذ الساعة السابعة صباحاً، بعث الحياة باكراً في شوارع دمشق الهادئة، وسط إجراءاتٍ أمنية ملفتة لتوفير الأجواء الملائمة للمشاركين، وتأمينهم في الطرقات المقرر أن يسلكونها.
© Sputnik . shams molhem فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
© Sputnik . shams molhem
وقالت سارة بول، مشاركة ضمن الفريق الأمريكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "أنا سعيدة بهذه المشاركة، سمعت الكثير عن سوريا ولكن هذه الزيارة الأولى لها، كل شيء جميل لا يوجد أي نوع من الخوف من القدوم، فلم يكن هناك صعوبات أبداً بل قدمت لنا جميع التسهيلات، وقد تعرفت على أصدقاء سوريين".

أما سامر سمير المشارك من الفريق السوري فقال لـ "سبوتنيك": "تجربة جيدة أن تتعرف على لاعبين حققوا إنجازات رياضية في الخارج، نتعلم منهم ونستفيد من خبرتهم، مبيناً أهمية الفعاليات الرياضية في سوريا بعد الحرب الطويلة فهي تعكس مدى الأمان في بلدنا".

وفي سياق متصل، أكد بويرتر بوشكا من الفريق البولندي في تصريح لـ"سبوتنيك": "المشاركة كانت جيدة وجميلة ولكن الجو اختلف ما بين سوريا وبولندا وهنا أثر علينا خلال الجري ولكن أنا وجميع زملائي القادمين من بولندا سعداء جداً للقيام بهذه التجربة، واليوم قررنا الذهاب إلى دمشق القديمة سمعت عنها كثيراً لذلك قررنا الاحتفال بالفوز".
© Sputnik . shams molhem فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
فعاليات سباقات ماراتون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب
© Sputnik . shams molhem

نتائج الماراثون

وانقسم الماراثون إلى قسمين الأول عبارة عن ماراثون كامل قطع فيه العداؤون المشاركون مسافة 42.195 كيلومترا والثاني عبارة عن نصف ماراثون قطع بها العداؤون المشاركون 21 كيلومترا إضافة لسباق 10 كيلومترات.
وحصل على المركز الأول بمسابقة الماراثون الكامل من فئة النساء الأمريكية سارة بول، وفي المركز الثاني البولندية كنكا فيكاس، والمركز الثالث مارتا شولسكة.
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . Shams Molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Shams Molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

1/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

2/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

3/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

4/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

5/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

6/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

7/11
© Sputnik . Shams Molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

8/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

9/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

10/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

11/11
© Sputnik . shams molhem

فعاليات سباقات ماراثون دمشق لمسافة (42.195) كم في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة عدائين أجانب

بينما حصل على المركز الأول في سباق الماراثون الكامل، من فئة الرجال، العداء السوري سامر سمير، وفي المركز الثاني السويسري ألكسندر شورز، والمركز الثالث البولندي بويرتر بوشكا.

وفي مسابقة نصف الماراثون، حصل السوري حيدر القاضي على المرتبة الأولى وأحمد حلوة، على المرتبة الثانية وعبد الغني بكورة على المرتبة الثالثة.
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