https://sputnikarabic.ae/20221111/السيسي-يؤكد-لبايدن-خلال-زيارته-شرم-الشيخ-أن-مصر-لديها-لجنة-عفو-رئاسي-والأمور-تسير-بشكل-جيد-1070065179.html

السيسي يؤكد لبايدن خلال زيارته شرم الشيخ أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي والأمور تسير بشكل جيد

السيسي يؤكد لبايدن خلال زيارته شرم الشيخ أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي والأمور تسير بشكل جيد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لنظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال زيارته شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، ‏اليوم الجمعة، أن مصر لديها لجنة عفو رئاسي... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T15:25+0000

2022-11-11T15:25+0000

2022-11-11T15:25+0000

قمة المناخ 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

جو بايدن

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

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وتابع السيسي، مشيرًا إلى أن "مصر أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان، وأن الأمور في مصر تسير بشكل جيد"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ولفت الرئيس المصري لنظيره الأمريكي إلى أن "قضية حقوق الإنسان دائما ما تطرح نفسها خلال المباحثات مع الجانب الأمريكي".من ناحيته، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "العلاقات المصرية الأمريكية عميقة"، مشيرا إلى تقارب الرؤى بين مصر وأمريكا".وأضاف: "نسعى أن تكون علاقاتنا مع مصر أقوى، وأشكر مصر على دورها في القضية الفلسطينية وموقفها في الأزمة الأوكرانية".وتابع بايدن أن "أمريكا مهتمة جدا بمعالجة قضايا تغير المناخ".وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مصر، منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.يشار إلى أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، التقت الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، ضمن زيارتها إلى مدنية شرم الشيخ المصرية، من أجل حضور مؤتمر المناخ (كوب 27)، وتناولا خلال لقاء عقد بينهما العديد من الملفات، منها سد النهضة الإثيوبي ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

https://sputnikarabic.ae/20221110/النيابة-العامة-المصرية-إضراب-علاء-عبدالفتاح-مشكوك-فيه-وصحته-جيدة-1070040261.html

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قمة المناخ 2022, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي