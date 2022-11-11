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الصين تعدل إجراءات مكافحة كورونا
الصين تعدل إجراءات مكافحة كورونا
قررت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تعديل بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19". 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T06:39+0000
2022-11-11T06:41+0000
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وعمدت المفوضية الصينية إلى تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين المباشرين للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام في الحجر المركزي، و3 في المنزل، بعدما كانت 7 أيام في الحجر المركزي و3 في المنزل.في السياق ذاته، أعلنت السلطات الصحية الصينية تقليص مدة حجر للمسافرين القادمين إلى البلاد إلى 8 أيام بدلا من 10، كما أعلنت تخفيض عدد اختبارات "بي سي آر" التي كانت مفروضة على المسافرين للصين وكانت فحصين خلال 48 ساعة لتصبح فحصا واحدا.كما قررت المفوضية تعديل تصنيفات خطورة كورونا من عال، ومتوسط، ومنخفض، إلى عال ومنخفض فقط، فيما لوحظ صعود سوق الأسهم الصينية فور الإعلان عن تعديل بروتوكولات كورونا، وكذلك سوق الأسهم في هونغ كونغ.من جانبها، أوضحت المفوضية الصينية إن تلك التعديلات التي أعلن عنها جاءت لـ"تقليص أعداد الناس الخاضعين لإجراءات السيطرة على كورونا"، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديد المخالطين المباشرين للمصابين بكورونا، ولكنها لن تسعى لتحديد المخالطين الثانويين.وأعلنت الصين، يوم الأحد الماضي، تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ ستة أشهر، وبعد يوم واحد من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ما يخيب آمال المستثمرين الأخيرة في تخفيف القيود.وقالت مفوضية الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4420 إصابة جديدة منقولة محليا، يوم السبت، وهو أكبر عدد منذ 6 مايو/ أيار مقارنة بـ3659 حالة محلية جديدة في اليوم السابق.
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الصين, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار العالم الآن

الصين تعدل إجراءات مكافحة كورونا

06:39 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 06:41 GMT 11.11.2022)
© AFP 2022 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
مدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Hector Retamal
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قررت مفوضية الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تعديل بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".
وعمدت المفوضية الصينية إلى تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين المباشرين للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيام في الحجر المركزي، و3 في المنزل، بعدما كانت 7 أيام في الحجر المركزي و3 في المنزل.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات الصحية الصينية تقليص مدة حجر للمسافرين القادمين إلى البلاد إلى 8 أيام بدلا من 10، كما أعلنت تخفيض عدد اختبارات "بي سي آر" التي كانت مفروضة على المسافرين للصين وكانت فحصين خلال 48 ساعة لتصبح فحصا واحدا.
كما قررت المفوضية تعديل تصنيفات خطورة كورونا من عال، ومتوسط، ومنخفض، إلى عال ومنخفض فقط، فيما لوحظ صعود سوق الأسهم الصينية فور الإعلان عن تعديل بروتوكولات كورونا، وكذلك سوق الأسهم في هونغ كونغ.
من جانبها، أوضحت المفوضية الصينية إن تلك التعديلات التي أعلن عنها جاءت لـ"تقليص أعداد الناس الخاضعين لإجراءات السيطرة على كورونا"، مشيرة إلى أنها ستواصل تحديد المخالطين المباشرين للمصابين بكورونا، ولكنها لن تسعى لتحديد المخالطين الثانويين.
وأعلنت الصين، يوم الأحد الماضي، تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمرض "كوفيد 19" منذ ستة أشهر، وبعد يوم واحد من قول مسؤولي الصحة إنهم ملتزمون بالقيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، ما يخيب آمال المستثمرين الأخيرة في تخفيف القيود.
وقالت مفوضية الصحة الوطنية إن الصين سجلت 4420 إصابة جديدة منقولة محليا، يوم السبت، وهو أكبر عدد منذ 6 مايو/ أيار مقارنة بـ3659 حالة محلية جديدة في اليوم السابق.
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