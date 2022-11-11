https://sputnikarabic.ae/20221111/القوات-الأوكرانية-تطلق-صاروخين-هيمارس-على-مدينة-روزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1070042127.html
القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أطلقت القوات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، صاروخين "هيمارس" أمريكية على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T04:46+0000
2022-11-11T04:46+0000
2022-11-11T04:59+0000
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، في بيان عبر "تليغرام".وقال المكتب في البيان أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 04.50 (بتوقيت موسكو) على بلدة "كونستانتينوفكا" في مدينة روزوفكا جنوب غرب دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/كييف-تركز-أكثر-من-5-ألف-مرتزق-بولندي-في-منطقة-زابوروجيه-1070041217.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:46 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
أطلقت القوات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، صاروخين "هيمارس" أمريكية على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك
. جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، في بيان عبر "تليغرام".
وقال المكتب في البيان أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 04.50 (بتوقيت موسكو) على بلدة "كونستانتينوفكا" في مدينة روزوفكا جنوب غرب دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة
لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.