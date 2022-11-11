عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/القوات-الأوكرانية-تطلق-صاروخين-هيمارس-على-مدينة-روزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1070042127.html
القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أطلقت القوات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، صاروخين "هيمارس" أمريكية على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T04:46+0000
2022-11-11T04:59+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885611_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_07d08c9c546568f737fb75d5e20419ba.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، في بيان عبر "تليغرام".وقال المكتب في البيان أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 04.50 (بتوقيت موسكو) على بلدة "كونستانتينوفكا" في مدينة روزوفكا جنوب غرب دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/كييف-تركز-أكثر-من-5-ألف-مرتزق-بولندي-في-منطقة-زابوروجيه-1070041217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065885611_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_07dbddbf0b2e4944ee55abf91ac2e717.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تطلق صاروخين "هيمارس" على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

04:46 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 11.11.2022)
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورآثار القصف الأوكراني على دونيتسك
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أطلقت القوات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، صاروخين "هيمارس" أمريكية على مدينة روزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك. جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، في بيان عبر "تليغرام".
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
كييف تحشد أكثر من 5 آلاف مرتزق بولندي في مقاطعة زابوروجيه
01:04 GMT
وقال المكتب في البيان أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 04.50 (بتوقيت موسكو) على بلدة "كونستانتينوفكا" في مدينة روزوفكا جنوب غرب دونيتسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق صاروخين)".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала