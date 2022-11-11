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https://sputnikarabic.ae/20221111/الكرملين-يوضح-سبب-عدم-مشاركة-بوتين-بقمة-العشرين-في-بالي-وقمة-أبيك-في-تايلند-1070046696.html
الكرملين يوضح سبب عدم مشاركة بوتين بقمة العشرين في بالي وقمة "أبيك" في تايلند
الكرملين يوضح سبب عدم مشاركة بوتين بقمة العشرين في بالي وقمة "أبيك" في تايلند
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد خطط لقيام بوتين بإرسال رسالة بالفيديو إلى المشاركين في قمة "أبيك". 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T10:07+0000
2022-11-11T10:08+0000
روسيا
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وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين هل سيكون هناك رسالة فيديو من بوتين للمشاركين في قمة أبيك في تايلند "لا لم يتم التخطيط لذلك".وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين يرجع إلى جدوله الزمني وضرورة التواجد في روسيا. ستعقد قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر، حيث أبلغت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في القمة. وفي وقت سابق، قال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن الوفد الروسي إلى قمة أبيك في تايلاند سيرأسه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.
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الكرملين يوضح سبب عدم مشاركة بوتين بقمة العشرين في بالي وقمة "أبيك" في تايلند

10:07 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 11.11.2022)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد خطط لقيام بوتين بإرسال رسالة بالفيديو إلى المشاركين في قمة "أبيك".
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين هل سيكون هناك رسالة فيديو من بوتين للمشاركين في قمة أبيك في تايلند "لا لم يتم التخطيط لذلك".
وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم المشاركة في قمة مجموعة العشرين يرجع إلى جدوله الزمني وضرورة التواجد في روسيا.
ستعقد قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر، حيث أبلغت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في القمة.
وفي وقت سابق، قال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" إن الوفد الروسي إلى قمة أبيك في تايلاند سيرأسه النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.
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