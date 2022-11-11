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https://sputnikarabic.ae/20221111/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-محادثات-مع-روسيا-دون-مناقشة-موضوع-أوكرانيا-1070045695.html
الولايات المتحدة تعلن عن محادثات مع روسيا دون مناقشة موضوع أوكرانيا
الولايات المتحدة تعلن عن محادثات مع روسيا دون مناقشة موضوع أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، عن محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف إلى تقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين، لكن... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T09:02+0000
2022-11-11T09:02+0000
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وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، أكدت واتسون أن لدى واشنطن القدرة، عند الضرورة على التحدث مباشرة على أعلى مستوى مع الحكومة الروسية".ونقلت الصحيفة عن واتسون قولها: "حدث هذا في الأشهر القليلة الماضية، الغرض الوحيد من هذا هو مناقشة الحد من المخاطر بين الولايات المتحدة وروسيا، هذا لا علاقة له بالدبلوماسية أو أي شيء آخر يتعلق بأوكرانيا".وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-تكشف-عن-محادثات-أمريكية-روسية-غير-مباشرة-1069897451.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

الولايات المتحدة تعلن عن محادثات مع روسيا دون مناقشة موضوع أوكرانيا

09:02 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، عن محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف إلى تقليل المخاطر في العلاقات بين البلدين، لكن القضايا المتعلقة بأوكرانيا لم تناقش.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، أكدت واتسون أن لدى واشنطن القدرة، عند الضرورة على التحدث مباشرة على أعلى مستوى مع الحكومة الروسية".
ونقلت الصحيفة عن واتسون قولها: "حدث هذا في الأشهر القليلة الماضية، الغرض الوحيد من هذا هو مناقشة الحد من المخاطر بين الولايات المتحدة وروسيا، هذا لا علاقة له بالدبلوماسية أو أي شيء آخر يتعلق بأوكرانيا".
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
صحيفة تكشف عن محادثات أمريكية روسية غير مباشرة
7 نوفمبر, 06:53 GMT
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الاثنين الماضي، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.
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