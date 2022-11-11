https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html
باكستان تنتظر من روسيا "الضوء الأخضر" لاتفاق مقايضة العملات
باكستان تنتظر من روسيا "الضوء الأخضر" لاتفاق مقايضة العملات
قالت البعثة التجارية الباكستانية في روسيا، اليوم الجمعة، إنها أرسلت اقتراحًا إلى وزارة التجارة الروسية للتوصل إلى اتفاق لتبادل العملات، من شأنه أن يسمح لكلا... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T05:40+0000
2022-11-11T05:40+0000
2022-11-11T05:48+0000
روسيا
باكستان
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سانت بطرسبورغ - سبوتنيك. قال رئيس البعثة، محمد شوكت حياة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد بادرت بهذا الاقتراح وأرسلت خطابًا رسميًا إلى الوزارة الروسية المعنية فيما يتعلق باتفاقية مبادلة العملات".وأضاف المسؤول الباكستاني: "الكرة الآن في الملعب الروسي، نحن ننتظر ردهم. يمكن أن تكون أي آلية: المتاجرة بالروبل أو المقايضة".يشار إلى أن المحادثات الجارية بشأن التحول إلى تجارة السلع بالعملات المحلية جارية بالفعل بين روسيا والهند والصين وإيران وتركيا.وتواصلت روسيا مع الدول الشريكة في السنوات الأخيرة في محاولة لإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية، إذ أضافت القيود المالية التي فُرضت عليها بعد بدء العملية العسكرية، دفعة جديدة لهذه الجهود مع سعي روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220926/فنزويلا-تأمل-في-استخدام-الروبل-الروسي-على-نطاق-أوسع-في-المنتجعات-السياحية--1068237730.html
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روسيا, باكستان
باكستان تنتظر من روسيا "الضوء الأخضر" لاتفاق مقايضة العملات
05:40 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
قالت البعثة التجارية الباكستانية في روسيا، اليوم الجمعة، إنها أرسلت اقتراحًا إلى وزارة التجارة الروسية للتوصل إلى اتفاق لتبادل العملات، من شأنه أن يسمح لكلا البلدين بالتداول بعملاتهما الوطنية، وإنها في انتظار قرار الجانب الروسي.
سانت بطرسبورغ - سبوتنيك
. قال رئيس البعثة، محمد شوكت حياة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد بادرت بهذا الاقتراح وأرسلت خطابًا رسميًا إلى الوزارة الروسية المعنية فيما يتعلق باتفاقية مبادلة العملات".
وأضاف المسؤول الباكستاني: "الكرة الآن في الملعب الروسي، نحن ننتظر ردهم. يمكن أن تكون أي آلية: المتاجرة بالروبل أو المقايضة".
يشار إلى أن المحادثات الجارية بشأن التحول إلى تجارة السلع بالعملات المحلية جارية بالفعل بين روسيا والهند والصين وإيران وتركيا.
وتواصلت روسيا مع الدول الشريكة في السنوات الأخيرة في محاولة لإجراء تجارة ثنائية بالعملات الوطنية
، إذ أضافت القيود المالية التي فُرضت عليها بعد بدء العملية العسكرية، دفعة جديدة لهذه الجهود مع سعي روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي.