https://sputnikarabic.ae/20221111/بدء-وصول-المنتخبات-المشاركة-في-كأس-العالم-من-الأكثر-جاهزية-1070059307.html

بدء وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم... من هي الأكثر جاهزية؟

بدء وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم... من هي الأكثر جاهزية؟

استعدت قطر لاستقبال الدول المشاركة في كأس العالم المقامة على أرضها بين العشرين من نوفمبر والثامن عشر من ديسمبر. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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مساحة حرة: بدء وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم.. من الأكثر جاهزية مساحة حرة: بدء وصول المنتخبات المشاركة في كأس العالم.. من الأكثر جاهزية

بدأت المنتخبات في الوصول إلى قطر ومنتخبات أخرى تحزم أمتعتها لاقتراب موعد الوصول.وتقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور على ملعب البيت في مدينة الخور.الفرق المشاركة باتت جاهزة بكامل تشكيلتها المتاحة بعد التأكد من أسماء اللاعبين المشاركين واستبعاد المصابين.وقال عبدالعزيز البلغيتي، الناقد والمحلل الرياضي المغربي، إن بطولة قطر نسخة استثنائية، لأنها تقام في بلد عربي هو قطر، الذي وفرت كل الظروف للخروج ببطولة ناجحة.وقال الناقد الرياضي السعودي، منصور الجبرتي، إن المنتخب السعودي لديه ثقة عالية جدا بتكرار مشاركاته في المونديال.وأوضح أن الأخضر استعد بمباريات ودية بقائمة متنوعة من اللاعبين، خاصة وأنه ضمن مجموعة صعبة وقوية.وأشار إلى أن المجموعة فيها الأرجنتين أكثر الفرق صعوبة إلى جانب المكسيك وبولندا التي تعد الأقل بين الثلاثة، وهذا يتطلب مجهودا وتركيزا أكبر من اللاعبين.وأكد أن المنتخبات العربية خاصة الأفريقية لديها إمكانيات للوصول إلى أدوار متقدمة في ظل وجود جمهور عربي يمثل حافزا لها.من جهته يرى أمجد الفقهاء، الإعلامي الرياضي الأردني، أن الفرق العربية تجهزت بشكل جيد للبطولة خاصة القطري بسبب الدعم الكبير للفريق المضيف.ويرى أمجد الفقهاء أن المنتخبين المغربي والسعودي لديهما فرصة كبيرة في الصعود للأدوار الإقصائية، في هذه النسخة التي تعتبر مثالية.وبيّن أن البطولة ستكون من نصيب البرازيل أو الأرجنتين بالإضافة إلى البرتغال التي ستقدم عرضا كبيرا.في جانب آخر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، السماح لعشاق كرة القدم من فلسطين وإسرائيل بمشاركة الرحلات الجوية إلى مونديال قطر.وقال الكاتب والمحلل السياسي، حسن عبده، إن أي علاقة مع إسرائيل تعتبر "تطبيع" وفي نظر الشعب الفلسطيني هذا القرار "تطبيع رياضي".وأضاف أن "إسرائيل لديها قيادة متشددة ومع صعود أقصى اليمين لن يكون هناك أي تسوية مع فلسطين".

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