https://sputnikarabic.ae/20221111/برلماني-روسي-يعلق-على-شروط-زيلينسكي-للتفاوض-مع-موسكو-1070044054.html
برلماني روسي يعلق على شروط زيلينسكي للتفاوض مع موسكو
برلماني روسي يعلق على شروط زيلينسكي للتفاوض مع موسكو
علق رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم الجمعة، على الشروط، التي صرح بها فلاديمير زيلينسكي، لبدء المفاوضات مع روسيا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:35+0000
2022-11-11T07:35+0000
2022-11-11T07:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063352623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efebbafd4a233e62e3c78ab7a1e9bbce.jpg
وقال كاراسين عبر "تليغرام"، "زيلينسكي لا يستطيع فهم أن شروطه المسبقة لبدء المحادثات، سخيفة وسوف تؤدي إلى القضاء على النظام الذي يتزعمه في كييف"وأضاف، "الرغبة الطفولية للتباهي بالصلابة، هي ببساطة أمر ميؤوس منه".وكان زيلينسكي قد صرح، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأنه "لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض، لكنه مستعد للتحدث مع "روسيا مختلفة وجاهزة للسلام".وحدد زيلينسكي شروط نظامه لبدء الحوار، بـ "استعادة وحدة وسلامة الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة جميع مجرمي الحرب، وضمانات بعدم تكرار ذلك".ويفهم من ذلك، أنه يريد "استعادة" أراضي تعتبر الآن روسية بحكم الدستور (القرم، مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، دونباس)، كما أنه يريد أن يقحم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وغيرها في المسألة الأوكرانية، بحجة "الضمانات".وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير، تحرير الأراضي المحتلة من قبل نظام كييف، في دونباس وزابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221111/زيلينسكي-يدّعي-أنه-لم-يغلق-الباب-أمام-المحادثات-مع-موسكو-1070041067.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063352623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa91fb1bfd24a32a3c68199cd471689e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
برلماني روسي يعلق على شروط زيلينسكي للتفاوض مع موسكو
07:35 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
علق رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، اليوم الجمعة، على الشروط، التي صرح بها فلاديمير زيلينسكي، لبدء المفاوضات مع روسيا.
وقال
كاراسين عبر "تليغرام"، "زيلينسكي لا يستطيع فهم أن شروطه المسبقة لبدء المحادثات، سخيفة وسوف تؤدي إلى القضاء على النظام الذي يتزعمه في كييف"
وأضاف، "الرغبة الطفولية للتباهي بالصلابة، هي ببساطة أمر ميؤوس منه".
وكان زيلينسكي قد صرح، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأنه "لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض، لكنه مستعد للتحدث مع "روسيا مختلفة وجاهزة للسلام".
وحدد زيلينسكي شروط نظامه لبدء الحوار
، بـ "استعادة وحدة وسلامة الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة جميع مجرمي الحرب، وضمانات بعدم تكرار ذلك".
ويفهم من ذلك، أنه يريد "استعادة" أراضي تعتبر الآن روسية بحكم الدستور (القرم، مقاطعتا خيرسون
وزابوروجيه، دونباس)، كما أنه يريد أن يقحم دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وغيرها في المسألة الأوكرانية، بحجة "الضمانات".
وتواصل القوات الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير، تحرير الأراضي المحتلة من قبل نظام كييف، في دونباس وزابوروجيه
وخيرسون.