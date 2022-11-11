https://sputnikarabic.ae/20221111/بعد-الإخفاق-الخامس-ما-آفاق-انتخاب-رئيس-في-لبنان-وما-رمزية-تصدر-الورقة-البيضاء-1070073645.html

الإخفاق الخامس... ما آفاق انتخاب رئيس جديد للبنان وما رمزية تصدر "الورقة البيضاء"؟

الإخفاق الخامس... ما آفاق انتخاب رئيس جديد للبنان وما رمزية تصدر "الورقة البيضاء"؟

مع فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، تظل "الورقة البيضاء" تتصدر المشهد الانتخابي، في وقت باتت فيه التسوية السياسية... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T19:13+0000

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واعتبر المراقبون أن الخلافات على اختيار شخص الرئيس قائمة، لا سيما بين قوى 8 آذار، مؤكدين أن هناك صعوبة في اختيار الرئيس دون الحصول على إشارة خارجية برضى دولي وإقليمي عن شخص بعينه.أخفق البرلمان اللبناني في جلسته الخامسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.صوّت خلال الجلسة 108 نواب من أصل 128، وجاءت عملية فرز الأصوات على الشكل التالي: 44 صوتا لميشال معوض، و47 ورقة بيضاء، و7 أصوات للبنان الجديد، و6 أصوات لعصام خليفة، صوت واحد لكل من زياد بارود وزياد حايك و"لأجل لبنان"، ورقة واحدة ملغاة.أفق سياسيأوضحت ميساء عبد الخالق، المحللة السياسية اللبنانية، أن فشل انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني للمرة الخامسة على التوالي، جاء بعد عدم تمكن أي مرشح من الحصول على ثلثي أصوات المجلس النيابي، ولكن بطبيعة الحال الورقة البيضاء هي ما تصدر الانتخابات.وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن الورقة البيضاء تأتي من حلفاء فريق 8 آذار، بسبب وجود خلافات داخلية غير معلنة داخل الفريق على شخص الرئيس، حيث يريد البعض جبران باسيل، فيما يرغب آخرون في سليمان فرنجيه، لكن لحد اللحظة لا أفق في لبنان لإجراء تسوية في الداخل.وأكدت أن لبنان ينتظر التسوية من الخارج، والرضا الإقليمي والدولي من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وهي العادة التي جرت منذ الاستقلال، فلا يمكن انتخاب رئيس بمعزل عن هذه التدخلات الخارجية، وتنتظر القوى السياسية أن تأتي كلمة السر من الخارج.وأشارت إلى وجود جملة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة لبنان، ومنهم قائد الجيش العماد جوزيف عون، والذي يحظى برضا المجتمع الدولي، وكذلك الداخل اللبناني، خاصة أنه جامع ولا خلاف عليه، لكن انتخابه يحتاج إلى تقديم استقالته من موقعه العسكري، وتعديل مادة في الدستور.توجيهات خارجيةبدوره اعتبر داوود رمال، المحلل السياسي اللبناني، أن فشل الجولة الخامسة من انتخاب الرئيس الجديد جاء نتيجة الانقسام الموجود بتركيبة المجلس النيابي، وعدم تمكن أي تحالف من تأمين نصاب الثلثين الواجب لعقد الجلسة وانتخاب الرئيس من الدورة الأولى؛ فهناك استحالة لانتخاب رئيس يأخذ صفة التحدي، أو صفة الجهوية في الوقت الراهن.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن الجلسة الخامسة باتت كرسالة لكل الفرقاء السياسيين بأنه لا يمكن المضي في ترشيحات لموقع الرئاسة الأولى، خارج إطار التوافق، وطالما الديمقراطية اللبنانية مبنية على التوافق، يجب أن يكون هناك أكثرية حاسمة، لثلثي مجلس النواب.وأضاف أنه لا بد من القوى السياسية وتحديدا فريقي 8 و14 آذار الجلوس والاتفاق على رئيس توافقي يمكنه مخاطبة الخارج، والحفاظ على مصالح الدولة وجمع الفرقاء لاستكمال تطبيق الدستور.وعن إمكانية جلوس الفرقاء والسياسيين والتوافق فيما بينهم، قال رمال: "لحد الآن الإشارة الخارجية الدولية والإقليمية لم تصل إلى الداخل اللبناني، لأن الدول ذات النفوذ لها حصة باستحقاق الرئاسة في لبنان".وتابع: "حتى الآن، لا يوجد إشارات واضحة من الخارج، بالتالي علينا أن ننتظر، وكل الترشيحات تقول إن المعالم لن تكون واضحة إلا مع بداية العام القادم، وبعد إصدار التوجيهات الخارجية سيتم انتخاب الرئيس من الدورة الأولى".وفيما يتعلق برمزية التصويت بالورقة البيضاء، قال إنها تعني عمليا الدعوة للتوافق، والإقلاع عن التمسك بأسماء تشكل تحديا واستمرارا للأزمة، حيث يشير هؤلاء إلى أن الأسماء المطروحة لا يمكن الاختيار بينها، ولا يمكن انتخاب رئيس ينضوي في تحالف بعينه.يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا جديدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب وكالة الأنباء "الوطنية".

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