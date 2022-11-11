https://sputnikarabic.ae/20221111/بيسكوف-يمكن-إنهاء-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-بعد-تحقيق-أهدافها-1070047561.html

بيسكوف: يمكن إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد تحقيق أهدافها

بيسكوف: يمكن إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بعد تحقيق أهدافها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو قد تنهي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن تحقق أهدافها على أرض الواقع. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، "الصراع في أوكرانيا من وجهة نظرنا، هو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا؛ يمكن إنهاؤها بعد تحقيق أهدافها".وأضاف بيسكوف، "أو تكتمل بتحقيق الأهداف من خلال المفاوضات السلمية، وهو أمر ممكن أيضًا؛ ولكن كما نعلم، نظرا للموقف الذي اتخذه الجانب الأوكراني، فإن المفاوضات السلمية مستحيلة".ورد بيسكوف على سؤال من الصحفيين، بأن الكرملين لا يعتبر الانسحاب من خيرسون وإعادة نشر القوات على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر أمرا مهينا.وأشار بيسكوف إلى أن مقاطعة خيرسون تخضع لروسيا، وهذا الوضع ثابت، ولا يمكن إجراء تغييرات هنا.وأضاف بيسكوف، "الكرملين لا يرغب في التعليق على آراء المحللين، الذين قيم بعضهم بشكل سلبي إعادة نشر القوات المتحالفة في الضفة اليسرى لنهر دنيبر".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية. بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221111/الدفاعات-الجوية-تصد-هجوما-صاروخيا-أوكرانيا-خلال-انسحاب-القوات-الروسية-من-خيرسون-1070045389.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف