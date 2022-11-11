https://sputnikarabic.ae/20221111/تعرض-مسؤول-في-مقاطعة-زابوروجيه-لمحاولة-اغتيال-1070044248.html
تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال
تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال
أكد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، تعرض نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مقاطعة زابوروجيه أندريه بويكو، لمحاولة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:51+0000
2022-11-11T07:51+0000
2022-11-11T07:51+0000
روسيا
محاولة اغتيال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354105_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_214209efbdd64f8c6bbe70f80c0eef45.jpg
وأضاف روجوف لـ "سبوتنيك": "هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين".وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/تعرض-قاضي-المحكمة-العليا-في-جمهورية-دونيتسك-لمحاولة-اغتيال-1069849286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064354105_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_8a35ee70b9ab045b2111d634a2bcdde8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محاولة اغتيال
تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال
تابعنا عبر
أكد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، تعرض نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مقاطعة زابوروجيه أندريه بويكو، لمحاولة اغتيال، وإصابته بجروح طفيفة.
وأضاف روجوف لـ "سبوتنيك": "هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي
في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين".
وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.
وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون
. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.
وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.