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تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال
تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال
أكد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، تعرض نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مقاطعة زابوروجيه أندريه بويكو، لمحاولة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T07:51+0000
2022-11-11T07:51+0000
روسيا
محاولة اغتيال
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وأضاف روجوف لـ "سبوتنيك": "هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين".وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.
https://sputnikarabic.ae/20221105/تعرض-قاضي-المحكمة-العليا-في-جمهورية-دونيتسك-لمحاولة-اغتيال-1069849286.html
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روسيا, محاولة اغتيال
روسيا, محاولة اغتيال

تعرض مسؤول في مقاطعة زابوروجيه لمحاولة اغتيال

07:51 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم "بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف" من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أكد فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه، تعرض نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة في مقاطعة زابوروجيه أندريه بويكو، لمحاولة اغتيال، وإصابته بجروح طفيفة.
وأضاف روجوف لـ "سبوتنيك": "هذا الصباح تم تنفيذ عمل إرهابي في مليتوبول، كانت هناك محاولة لاستهداف أندريه بويكو، تم تنفيذ تفجير موجه لقتله. انفجرت عبوة ناسفة في مكان مبنى سكني في فناء متعدد الطوابق، حيث كان من الممكن يذهب ضحاياه الكثير من المدنيين".
وأشار عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لزابوروجيه بنقل بويكو إلى المستشفى.
وخلال الفترة الأخيرة، كانت هناك عدة محاولات لاغتيال موظفي إدارة مقاطعة خيرسون. وأحدهم لقي حتفه، وهو رئيس قسم الأسرة والشباب والرياضة، دميتري سافلوتشينكو، جراء انفجار في السيارة التي كان بداخلها.
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
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5 نوفمبر, 07:37 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.
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