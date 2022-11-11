تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:21 GMT 11.11.2022
06:10 GMT 11.11.2022
06:09 GMT 11.11.2022
06:09 GMT 11.11.2022
أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.
06:08 GMT 11.11.2022
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك" إن "العديد من المقاتلين الأجانب وقفوا للدفاع عن جمهوريات دونباس، ومن بينهم مواطنو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والمكسيك والولايات المتحدة وصربيا ودول أخرى".
وأضاف متحدث الوزارة أن الأجانب المذكورين يقاتلون إلى جانب ميليشيا جمهورية لوغانس الشعبية.
وتابع: "كجزء من الميليشيا الشعبية، فإنهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع متطوعين من دونباس وروسيا لأن جميع الأشخاص ذوي العقل السليم يهتمون بمصير منطقتنا والعالم الروسي بأسره ولأنه يجب ألا يكون هناك أي تلميح بشأن النهضة لا مكان للنازية في العالم"
وأضاف متحدث الوزارة أن الأجانب المذكورين يقاتلون إلى جانب ميليشيا جمهورية لوغانس الشعبية.
وتابع: "كجزء من الميليشيا الشعبية، فإنهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع متطوعين من دونباس وروسيا لأن جميع الأشخاص ذوي العقل السليم يهتمون بمصير منطقتنا والعالم الروسي بأسره ولأنه يجب ألا يكون هناك أي تلميح بشأن النهضة لا مكان للنازية في العالم"
06:07 GMT 11.11.2022
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجييه، اليوم الخميس، إن سلطات كييف حشدت نحو 5 آلاف من المرتزقة البولنديين في منطقة زابوروجييه.
06:07 GMT 11.11.2022