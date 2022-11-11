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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1070042588.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T06:10+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:10 GMT 11.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:09 GMT 11.11.2022
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
04:06 GMT
06:09 GMT 11.11.2022
الخارجية اليابانية تؤكد مقتل أحد مواطنها في أوكرانيا
أكدت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، مقتل مواطن ياباني، سافر إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا كمتطوع.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الجمعة، نقلاً عن الوزارة أن المواطن الياباني قُتل في 9 نوفمبر، بينما لم يتم تحديد اسمه والمنطقة التي قُتل فيها.
06:08 GMT 11.11.2022
لوغانسك: العديد من مواطني الولايات المتحدة والمكسيك وآسيا الوسطى يقاتلون معنا دفاعا عن دونباس
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة "سبوتنيك" إن "العديد من المقاتلين الأجانب وقفوا للدفاع عن جمهوريات دونباس، ومن بينهم مواطنو أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان والمكسيك والولايات المتحدة وصربيا ودول أخرى".
وأضاف متحدث الوزارة أن الأجانب المذكورين يقاتلون إلى جانب ميليشيا جمهورية لوغانس الشعبية.
وتابع: "كجزء من الميليشيا الشعبية، فإنهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع متطوعين من دونباس وروسيا لأن جميع الأشخاص ذوي العقل السليم يهتمون بمصير منطقتنا والعالم الروسي بأسره ولأنه يجب ألا يكون هناك أي تلميح بشأن النهضة لا مكان للنازية في العالم"
06:07 GMT 11.11.2022
كييف تحشد أكثر من 5 آلاف مرتزق بولندي في مقاطعة زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجييه، اليوم الخميس، إن سلطات كييف حشدت نحو 5 آلاف من المرتزقة البولنديين في منطقة زابوروجييه.
06:07 GMT 11.11.2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
زيلينسكي يدّعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات مع موسكو
00:20 GMT
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