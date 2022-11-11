تفاعل واسع على طريقة إمساك نانسي بيلوسي بذراع السيسي... صور
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تسببت طريقة إمساك رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقى نشطاء الإنترنت في مصر الضوء على صور استقبال السيسي لبيلوسي على هامش قمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.
📸 لقطات من استقبال الرئيس #السيسى لـ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في #شرم_الشيخ على هامش انعقاد قمة المناخ 🇪🇬🔝#TeNTV#egypt_cop27#قمةالمناخ_مصر_٢٠٢٢#شباب_مصر pic.twitter.com/IVfA1QgbEc— TeN TV (@TeNTVEG) November 10, 2022
وأبرزوا الطريقة التي أمسكت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي بذراع الرئيس المصري.
دي نانسي_ بيلوسي رئيسة الكونجرس الأمر_يكي وصلت مصر ..— Mohamed elbestawy (@M__bestawy) November 11, 2022
طبعاً كلنا شايفين مدى الإحترام وحفاوة الاستقبال منها للرئيس السيسي !
مش هي دي اللي كانوا بيقولوا هتيجي توقع الدولة ومش بتعترف بالرئيس ؟!!!
أهي بتكسر البروتوكول وماشيه مع الرئيس السيسي بمنتهى الود 😄
👇👇 pic.twitter.com/cFvxOabhsG
وجاءت التعليقات مختلطة بالإشادة بهذه العلاقات، فيما لم تخلو أخرى من الحس الفكاهي والتي لفتت إلى التناقض في تعامل بيلوسي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
نانسي بيلوسي شرشحت لترمب ،،— Mohamed elbestawy (@M__bestawy) November 11, 2022
و جت عند السيسي وعملت فيها نانسي عجرم 😂 pic.twitter.com/4jF7s1WLYH
وكان الرئيس السيسي قد شدد أمس الخميس خلال لقائه مع نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، على استراتجية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلع مصر لتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وهنأت بيلوسي، الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ (COP27)، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.
وشهد اللقاء عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.