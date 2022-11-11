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تفاعل واسع على طريقة إمساك نانسي بيلوسي بذراع السيسي... صور
تفاعل واسع على طريقة إمساك نانسي بيلوسي بذراع السيسي... صور
تسببت طريقة إمساك رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T09:52+0000
2022-11-11T09:52+0000
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وألقى نشطاء الإنترنت في مصر الضوء على صور استقبال السيسي لبيلوسي على هامش قمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.وأبرزوا الطريقة التي أمسكت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي بذراع الرئيس المصري.وجاءت التعليقات مختلطة بالإشادة بهذه العلاقات، فيما لم تخلو أخرى من الحس الفكاهي والتي لفتت إلى التناقض في تعامل بيلوسي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وكان الرئيس السيسي قد شدد أمس الخميس خلال لقائه مع نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، على استراتجية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلع مصر لتطويرها في مختلف المجالات.من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.وهنأت بيلوسي، الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ (COP27)، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.وشهد اللقاء عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفاعل واسع على طريقة إمساك نانسي بيلوسي بذراع السيسي... صور

09:52 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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تسببت طريقة إمساك رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بذراع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وألقى نشطاء الإنترنت في مصر الضوء على صور استقبال السيسي لبيلوسي على هامش قمة المناخ (كوب 27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأبرزوا الطريقة التي أمسكت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي بذراع الرئيس المصري.
وجاءت التعليقات مختلطة بالإشادة بهذه العلاقات، فيما لم تخلو أخرى من الحس الفكاهي والتي لفتت إلى التناقض في تعامل بيلوسي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي قد شدد أمس الخميس خلال لقائه مع نانسي بيلوسي والوفد المرافق لها، على استراتجية العلاقات المصرية الأمريكية، وتطلع مصر لتطويرها في مختلف المجالات.
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تقديرها لجهود مصر ودورها المحوري كركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وهنأت بيلوسي، الرئيس السيسي على التنظيم المتميز للقمة العالمية للمناخ (COP27)، مثمنةً عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدةً في الوقت ذاته الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر.
وشهد اللقاء عقد جلسة منفردة مع بيلوسي، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
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