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تونس... منع راشد الغنوشي من السفر لحين استكمال تحقيقات قضائية
تونس... منع راشد الغنوشي من السفر لحين استكمال تحقيقات قضائية
قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، منع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من السفر إلى الخارج لحين استكمال التحقيقات في قضية " أنستالينغو". 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T10:27+0000
2022-11-11T10:27+0000
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ونقل موقع راديو "موزاييك" عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية "سوسة2"، رشدي بن رمضان، قوله بأن قاضي التحقيق قرر الإبقاء على الغنوشي "بحالة سراح مع تحجير السفر عنه في انتظار استكمال التحقيقات وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية".يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تولى، أمس الخميس، استنطاق الغنوشي في قضية "أنستالينغو" لمدة نحو 14 ساعة قرر بعدها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت طلبت منه النيابه العمومية إصدار بطاقة إيداع بحقه.يذكر أن العاملين في مؤسسة "أنستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة، يواجهون اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهمًا من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.وفور وصول الغنوشي إلى المحكمة، قال إنه "يجهل قضية أنستالينغو وقد علم بها منذ 10 أيام"، معتبرًا أن "القضية زائفة مثل الأربع قضايا التي سبقتها"، بحسب موقع "نسمة" التونسي.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس... منع راشد الغنوشي من السفر لحين استكمال تحقيقات قضائية

10:27 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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قرر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، منع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، من السفر إلى الخارج لحين استكمال التحقيقات في قضية " أنستالينغو".
ونقل موقع راديو "موزاييك" عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية "سوسة2"، رشدي بن رمضان، قوله بأن قاضي التحقيق قرر الإبقاء على الغنوشي "بحالة سراح مع تحجير السفر عنه في انتظار استكمال التحقيقات وورود نتائج اختبارات فنية منها ما يتعلق بالاتصالات والمؤيدات الرقمية".
يشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني تولى، أمس الخميس، استنطاق الغنوشي في قضية "أنستالينغو" لمدة نحو 14 ساعة قرر بعدها الإبقاء عليه بحالة سراح بعد أن كانت طلبت منه النيابه العمومية إصدار بطاقة إيداع بحقه.
يذكر أن العاملين في مؤسسة "أنستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة، يواجهون اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة، ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهمًا من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.
وفور وصول الغنوشي إلى المحكمة، قال إنه "يجهل قضية أنستالينغو وقد علم بها منذ 10 أيام"، معتبرًا أن "القضية زائفة مثل الأربع قضايا التي سبقتها"، بحسب موقع "نسمة" التونسي.
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