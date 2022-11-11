https://sputnikarabic.ae/20221111/خبير-عسكري-يصف-الانسحاب-العسكري-الروسي-من-خيرسون-بـالقرار-الصعب-1070062251.html
خبير عسكري يصف الانسحاب العسكري الروسي من خيرسون بـ"القرار الصعب"
خبير عسكري يصف الانسحاب العسكري الروسي من خيرسون بـ"القرار الصعب"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": القوات الروسية تنسحب من خيرسون وتتجه نحو نهر "دنيبر" يسارا وكييف قلقة من هذا الانسحاب. بايدن يؤكد أن... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T14:53+0000
2022-11-11T14:53+0000
2022-11-11T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: " الانسحاب العسكري الروسي من خيرسون قرار صعب"
خبير عسكري: " الانسحاب العسكري الروسي من خيرسون قرار صعب"
خطوات جديدة اتخذتها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من شأنها أن تغير الكثير من استراتيجية الجيش الروسي، ويدور الحديث عن إعادة تموضع القوات الروسية على نهر دنيبر. حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيلوتوف، قائلا:وأضاف بوجود منافع لهذا الانسحاب، قائلا:وإلى واشنطن وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها أن بلاده لن تمنح أوكرانيا شيكا على بياض، مشددًا أن كييف تقدم الكثير من الطلبات للحكومة الأمريكية وواشنطن لم توافق عليها.حول هذا الموضوع، تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد السيد أحمد، قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: شيماء ثامر، محمد جمعه
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري يصف الانسحاب العسكري الروسي من خيرسون بـ"القرار الصعب"
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": القوات الروسية تنسحب من خيرسون وتتجه نحو نهر "دنيبر" يسارا وكييف قلقة من هذا الانسحاب. بايدن يؤكد أن واشنطن لن تقدم شيكا على بياض لأوكرانيا وتل أبيب تقول إن مخزونها العسكري أهم بكثير. ماكرون يتحدث عن حرب محتملة ضد فرنسا ويعدّ بلاده عسكريا ضد العدو القادم.
خطوات جديدة اتخذتها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من شأنها أن تغير الكثير من استراتيجية الجيش الروسي، ويدور الحديث عن إعادة تموضع القوات الروسية على نهر دنيبر. حول هذا الموضوع تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير العسكري نيكيتا بيلوتوف، قائلا:
"إن قرار مغادرة منطقة خيرسون هو الأصعب منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، نظرًا لأنها موطىء القدم الوحيد للجيش الروسي على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وأضاف بوجود منافع لهذا الانسحاب، قائلا:
"المنافع هي منع تطويق القوات في خيرسون والحيلولة دون خسارة الآلاف من الجنود والضباط الروس".
وإلى واشنطن وتصريحات جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها أن بلاده لن تمنح أوكرانيا شيكا على بياض، مشددًا أن كييف تقدم الكثير من الطلبات للحكومة الأمريكية وواشنطن لم توافق عليها.
حول هذا الموضوع، تحدث لوكالة "سبوتنيك" الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد السيد أحمد، قائلا:
"التحول في موقف إدارة الرئيس بايدن من الأزمة الأوكرانية وتحديدا من الدعم الأمريكي هو بسبب الضغوط الشديدة التي تمارس على الرئيس بايدن خاصة من جانب قطاعات كبيرة من الناخبين الأمريكيين والحزب الجمهوري".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: شيماء ثامر، محمد جمعه