https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-بصدد-إنشاء-منصة-ضخمة-لإنتاج-الأقمار-الصناعية-1070068020.html
روسيا بصدد إنشاء منصة ضخمة لإنتاج الأقمار الصناعية
روسيا بصدد إنشاء منصة ضخمة لإنتاج الأقمار الصناعية
أعلن يفغيني نيستيروف، المدير العام لمؤسسة "ريشينيوف" الروسية، عن إنشاء منصة تسمح بإنتاج كميات كبيرة من المعدات الفضائية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T16:47+0000
2022-11-11T16:47+0000
2022-11-11T16:47+0000
روسيا
محطة الفضاء الروسية
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وأضاف نيستيروف في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية، إن "المنصة ستتمكن من إنتاج ما يصل إلى 50 قمرا صناعيا في السنة. ويتم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة في إطار عمليات البحث".وتابع نيستيروف: "وكجزء من هذا العمل، تم تنفيذ مفهوم البناء المعياري للمنصة الفضائية، كل وحدة على حدة هي نظام فرعي، بالإضافة إلى وحدة منفصلة وظيفيا وتركيبيا لها واجهات ميكانيكية وكهربائية وحرارية محددة جيدا".وأشار نيستيروف إلى أن "هذه التكنولوجيا ستتيح إنشاء نحو 50 قمرا صناعيا للاتصالات في السنة بوزن 500 إلى 1000 كيلوغرام".يذكر أن أليكسي فولين الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفضائية، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركات في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بدأت في إنتاج قمر صناعي للاتصالات المحلية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221023/وضع-أول-قمر-صناعي-لمجموعة-سفيرا-الروسية-في-المدار-1069364526.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, محطة الفضاء الروسية
روسيا, محطة الفضاء الروسية
روسيا بصدد إنشاء منصة ضخمة لإنتاج الأقمار الصناعية
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أعلن يفغيني نيستيروف، المدير العام لمؤسسة "ريشينيوف" الروسية، عن إنشاء منصة تسمح بإنتاج كميات كبيرة من المعدات الفضائية.
وأضاف نيستيروف في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية، إن "المنصة ستتمكن من إنتاج ما يصل إلى 50 قمرا صناعيا
في السنة. ويتم تنفيذ الأنشطة ذات الصلة في إطار عمليات البحث".
وتابع نيستيروف: "وكجزء من هذا العمل، تم تنفيذ مفهوم البناء المعياري للمنصة الفضائية، كل وحدة على حدة هي نظام فرعي، بالإضافة إلى وحدة منفصلة وظيفيا وتركيبيا لها واجهات ميكانيكية وكهربائية وحرارية محددة جيدا".
وأشار نيستيروف إلى أن "هذه التكنولوجيا ستتيح إنشاء نحو 50 قمرا صناعيا
للاتصالات في السنة بوزن 500 إلى 1000 كيلوغرام".
يذكر أن أليكسي فولين الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفضائية، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركات في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بدأت في إنتاج قمر صناعي للاتصالات المحلية بالكامل.