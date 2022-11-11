https://sputnikarabic.ae/20221111/روسيا-مستعدة-لبحث-الأزمة-مع-الاتحاد-الأوروبي-وزيلينسكي-يدعي-أنه-لم-يغلق-الباب-أمام-المحادثات-1070058470.html

روسيا مستعدة لبحث الأزمة مع الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يدعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات

روسيا مستعدة لبحث الأزمة مع الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يدعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن أي مقترحات يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع على... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T14:27+0000

2022-11-11T14:27+0000

2022-11-11T14:27+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1070058255_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_19926975551810e1be1eeeb347365389.png

عالم سبوتنيك: روسيا مستعدة لبحث الأزمة مع الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يدعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات عالم سبوتنيك: روسيا مستعدة لبحث الأزمة مع الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي يدعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه "يبدو أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تقويض اقتصاده بشكل كامل لإرضاء الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن الدعوات إلى الحوار يجب أن تصحبها خطوات.وأشارت إلى أن التغييرات الأخيرة في خطاب الاتحاد الأوروبي مع الدعوات للحوار والمفاوضات بين موسكو وكييف لا تدعمها جهود حقيقية في هذا الاتجاه.وقالت زاخاروفا إن "جميع إجراءات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تقديم برنامج المساعدة العسكرية لنظام كييف، تهدف إلى التصعيد وليس التهدئة والبحث عن حل سياسي".وأكدت زاخاروفا أن النظر المستمر إلى واشنطن لا يسمح لدول الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة خارجية مستقلة تركز على ضمان مصالح مواطنيها.في هذا الصدد، قال الدكتور عمرو الديب، الأستاذ في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية ومدير مركز خبراء "رياليست" الروسي:وأضاف الديب أن المشكلة في الطرف الآخر وهي أوكرانيا أن قرارها غير مستقل ولا نابع من كييف، وإنما من حلفائها الأوربيين والأمريكيين، لافتا إلى أن هذا يحدث على الرغم من تضرر أوروبا بسبب نقص الوقود ونقص المواد الغذائية وهو أمر كان بإمكان أوروبا تجنبه لو أنها لم تدخل طرفا في هذه الأزمة.زيلينسكي يدّعي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات مع موسكوزعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه "لم يغلق الباب" أمام المحادثات مع موسكو، وأعلن أنه لا يستبعد إجراء محادثات سلام.وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال زيلينسكي إنه لم يغلق الباب، وأشار إلى أنه "مستعد للتحدث مع روسيا، لكن مع روسيا مختلفة، جاهزة للسلام".وبحسب مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، فإن الولايات المتحدة طلبت من زيلينسكي أن يوهم باستعداد كييف للمفاوضات مع موسكو، لأن الدول الغربية بدأت تتعب من أوكرانيا.وكتبت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن مصادر، أن التغيير في موقف الرئيس الأوكراني حدث بعد أيام قليلة من زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى أوكرانيا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.عن هذا الموضوع، يقول هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي:وأشار العبيدي إلى أن الحرب لن تتوقف على الأرض وإنما من خلال التفاوض وكلا الطرفين يحتاج إلى إنهاء الحرب ولا أحد يريد إطالتها أكثر من ذلك، لافتا إلى أنه لابد من إبداء مرونة من الجانبين.وأضاف العبيدي أن هناك أطروحات من وساطات كثيرة قدمت وتبدو مقبولة مثل الوساطة العربية والوساطة التركية وغيرها.إدارة بايدن تحذر إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلةحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من محاولة ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنها "ستحارب" أي تحرك في هذا الاتجاه،ومن جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الاستعداد لإجهاض مخططات الضم.ودعا عباس إلى "إفشال مخططات الضم والتصدي بحزم لمحاولات منع قيام الدولة الفلسطينية بغزة والضفة والقدس".وأكد أنه "لا دولة في الضفة بدون غزة، ولا دولة في غزة بدون الضفة والقدس".وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس إن "موقف الولايات المتحدة واضح تماماً.. ولا نؤيد الضم وسنحارب أية محاولة للقيام بذلك".وأكد السفير الأمريكي أنه "يخطط للعمل مع إدارة نتنياهو، لكن يجب أيضا الدفاع عما تؤمن به واشنطن وهناك أوقات نوضح فيها خلافاتنا".ووفقاً للصحيفة، يؤكد هذا التحذير كيف أنَّ الائتلاف اليميني الذي يقوده زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو يمكن أن يعقد علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، إذا حاول الوفاء بوعوده الانتخابية الأكثر إثارة للجدل.قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية رجا زعاترة إن "التحذيرات الأمريكية على إسرائيل من القيام بضم أجزاء من الضفة الغربية جاءت بسبب تشكيل حكومة جديدة برئاسة نتنياهو وبمشاركة قوى تمثل اليمين الاستيطاني الإسرائيلي والذي يعتبر في صلب برنامجها وهو تعميق الاحتلال الإسرائيلي وتعميق الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 وليس فقط ما يسمى بالمناطق "ج" حسب اتفاقية أوسلو وإنما فرض السيطرة بالكامل على جميع الأراضي المحتلة لتكون هناك سيادة إسرائيلية شاملة من البحر وحتى النهر وليس فقط للأغراض الأمنية"."أنصار الله" تهاجم موانئ نفطية لتكثيف الضغط في محادثات الهدنة باليمنتكثف حركة "أنصار الله" اليمنية الضغوط لتحقيق مكاسب اقتصادية في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد اتفاق الهدنة عن طريق شن هجمات على موانئ النفط في مناطق تسيطر عليها الحكومة، فيما يقول مسؤولون إن الهجمات تعطل تصدير الخام وتقلص إيرادات الدولة.وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين شنوا هجوما بطائرة مسيرة على ميناء قنا الجنوبي في شبوة". وكتب المتحدث العسكري للحركة على "تويتر" إن العملية أحبطت "محاولة لنهب النفط الخام عبر ميناء قنا المستخدم من قبل العدو للتهريب. القوات المسلحة منعت سفينة نفطية كانت في الميناء من نهب النفط وتهريبه وذلك بعد أن وجهت لها عدة رسائل تحذيرية".ودعا بيان مشترك لسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الخميس "الحوثيين إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور". وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم قوات "الحوثيين" إن "العمليات هدفها حماية ثروة اليمن النفطية لصالح شعبه المظلوم و"على رأس تلك الحقوق مرتبات موظفي الدولة في كل المناطق اليمنية".وأضاف الرازحي أنه "لم يتم تبادل أسرى بالشكل المطلوب كما يتم احتجاز السفن من حينٍ لآخر، لذلك كان هناك عدة سيناريوهات أولهما فيما يتعلق بالهدنة بأن يتم تمديدها كما تم تمديدها في السابق مع تحسين بسيط فيما يتعلق بالمرتبات والسيناريو الثاني أن يتم النظر في المقترحات التي قُدمت من قبل المبعوث الأممي ومن طرف صنعاء كذلك، والسيناريو الثالث وهو المتوقع حدوثه أن يتم فشل للهدنة وتعود الحرب أكبر مما كانت عليه في السابق وربما تتحول إلى حرب إقليمية تستهدف المناطق الحيوية في السعودية والإمارات وكذلك المنشآت والموانئ النفطية في جنوب اليمن بالكامل".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

راديو, عالم سبوتنيك, аудио