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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/سحب-أكثر-من-30-ألف-عسكري-روسي-ونحو-5-آلاف-قطعة-عتاد-إلى-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1070061970.html
سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة عتاد إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر
سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة عتاد إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرةً إلى سحب كل... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T14:39+0000
2022-11-11T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي، ونحو خمسة آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، وكذلك الممتلكات المادية. تم نقل جميع المعدات العسكرية الروسية الخاضعة للإصلاح إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق، يوم الأربعاء الماضي، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم، لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادا على تطور الوضع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-الدفاع-الروسي-يأمر-بسحب-القوات-عبر-نهر-دنيبر-1069991034.html
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سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة عتاد إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر

14:39 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرةً إلى سحب كل المعدات العسكرية والأسلحة من الضفة اليمنى للنهر.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي، ونحو خمسة آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، وكذلك الممتلكات المادية. تم نقل جميع المعدات العسكرية الروسية الخاضعة للإصلاح إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".
وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق، يوم الأربعاء الماضي، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يأمر بسحب القوات عبر نهر دنيبر
9 نوفمبر, 15:29 GMT
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم، لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادا على تطور الوضع.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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