https://sputnikarabic.ae/20221111/سحب-أكثر-من-30-ألف-عسكري-روسي-ونحو-5-آلاف-قطعة-عتاد-إلى-الضفة-اليسرى-من-نهر-دنيبر-1070061970.html

سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة عتاد إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر

سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة عتاد إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري إلى الضفة اليسري لنهر دنيبر، مشيرةً إلى سحب كل... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T14:39+0000

2022-11-11T14:39+0000

2022-11-11T14:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم سحب أكثر من 30 ألف عسكري روسي، ونحو خمسة آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري، وكذلك الممتلكات المادية. تم نقل جميع المعدات العسكرية الروسية الخاضعة للإصلاح إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".وأكدت الوزارة أنه نتيجة للإدارة الفعالة والإجراءات المنسقة للوحدات الروسية، لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة اليمنى، وأنه تم نقل جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وافق، يوم الأربعاء الماضي، على سحب القوات الروسية عبر نهر دنيبر.في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم، لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادا على تطور الوضع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/وزير-الدفاع-الروسي-يأمر-بسحب-القوات-عبر-نهر-دنيبر-1069991034.html

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