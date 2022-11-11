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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/سلطات-منطقة-كييف-تحظر-استخدام-إضاءة-الأعياد-توفيرا-للطاقة-1070042012.html
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
قال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، يوم الخميس، إن استخدام أكاليل الزهور وإضاءة العطلات الأخرى محظور في المنطقة. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T04:06+0000
2022-11-11T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا على موقع تليغرام: "إن استخدام إضاءة الأعياد -أكاليل الزهور والزينة الخفيفة وما شابه- محظور على أراضي منطقة كييف".وأشار الحاكم إلى أن الإجراء سببه الحاجة إلى توفير الطاقة، وينطبق على الأملاك البلدية والتجارية والدولة.واستهدفت القوات المسلحة الروسية البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول انتقاما للهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقول موسكو إن الخدمات الخاصة الأوكرانية نفذته.وقال فولوديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، مما تسبب في انقطاعات هائلة في التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20221107/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تنصح-بالاستعداد-لانقطاع-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1069924252.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"

04:06 GMT 11.11.2022
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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قال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، يوم الخميس، إن استخدام أكاليل الزهور وإضاءة العطلات الأخرى محظور في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا على موقع تليغرام: "إن استخدام إضاءة الأعياد -أكاليل الزهور والزينة الخفيفة وما شابه- محظور على أراضي منطقة كييف".
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
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وأشار الحاكم إلى أن الإجراء سببه الحاجة إلى توفير الطاقة، وينطبق على الأملاك البلدية والتجارية والدولة.
واستهدفت القوات المسلحة الروسية البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول انتقاما للهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقول موسكو إن الخدمات الخاصة الأوكرانية نفذته.
وقال فولوديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، مما تسبب في انقطاعات هائلة في التيار الكهربائي.
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