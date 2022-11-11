https://sputnikarabic.ae/20221111/سلطات-منطقة-كييف-تحظر-استخدام-إضاءة-الأعياد-توفيرا-للطاقة-1070042012.html
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
قال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، يوم الخميس، إن استخدام أكاليل الزهور وإضاءة العطلات الأخرى محظور في المنطقة. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T04:06+0000
2022-11-11T04:06+0000
2022-11-11T04:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا على موقع تليغرام: "إن استخدام إضاءة الأعياد -أكاليل الزهور والزينة الخفيفة وما شابه- محظور على أراضي منطقة كييف".وأشار الحاكم إلى أن الإجراء سببه الحاجة إلى توفير الطاقة، وينطبق على الأملاك البلدية والتجارية والدولة.واستهدفت القوات المسلحة الروسية البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول انتقاما للهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقول موسكو إن الخدمات الخاصة الأوكرانية نفذته.وقال فولوديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، مما تسبب في انقطاعات هائلة في التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20221107/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تنصح-بالاستعداد-لانقطاع-التيار-الكهربائي-في-البلاد-1069924252.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
سلطات منطقة كييف تحظر استخدام إضاءة الأعياد "توفيرا للطاقة"
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قال حاكم منطقة كييف، أوليكسي كوليبا، يوم الخميس، إن استخدام أكاليل الزهور وإضاءة العطلات الأخرى محظور في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوليبا على موقع تليغرام: "إن استخدام إضاءة الأعياد -أكاليل الزهور والزينة الخفيفة وما شابه- محظور على أراضي منطقة كييف".
وأشار الحاكم إلى أن الإجراء سببه الحاجة إلى توفير الطاقة، وينطبق على الأملاك البلدية والتجارية والدولة.
واستهدفت القوات المسلحة الروسية البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول انتقاما للهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقول موسكو إن الخدمات الخاصة الأوكرانية نفذته.
وقال فولوديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، مما تسبب في انقطاعات هائلة في التيار الكهربائي
.