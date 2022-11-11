https://sputnikarabic.ae/20221111/صحيفة-بوريطة-يؤكد-أن-علاقة-المغرب-بإسرائيل-لمصلحة-فلسطين-1070067231.html
صحيفة: بوريطة يؤكد أن علاقة المغرب بإسرائيل "لمصلحة فلسطين"
صحيفة: بوريطة يؤكد أن علاقة المغرب بإسرائيل "لمصلحة فلسطين"
قالت صحيفة مغربية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية ناصر بوريطة، اعتبر خلال اجتماعه مع لجنة برلمانية في مجلس النواب أن علاقة بلاده مع إسرائيل "لمصلحة فلسطين". 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T15:59+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية إن ذلك جاء لدى اجتماع بوريطة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي خُصص لدراسة الميزانية الفرعية للوزارة.واستأنف المغرب، أواخر العام الماضي، علاقته بإسرائيل، بعد مقاطعة امتدت منذ عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية آنذاك.واستعرض وزير الخارجية المغربي خلال الاجتماع "الخطوط العريضة لأولويات الديبلوماسية المغربية خلال المرحلة الحالية، المتمثلة أساسا في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الإنجازات التي تحققت، وإيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج".وجدد بوريطة "موقف المغرب الثابت بخصوص القضية الفلسطينية"، مشددا على أن "المغرب يدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".وعبّر وزير الخارجية عن أسفه "لاستمرار الانقسام الفلسطيني"، مؤكدا أن "عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية ليست على حساب القضية الفلسطينية، بل إن المملكة تسعى لاستمرار هذه العلاقات في مصلحة الفلسطينيين".
https://sputnikarabic.ae/20221106/إسرائيل-تزود-الجيش-المغربي-بأنظمة-حرب-إلكترونية-واستخباراتية-1069881244.html
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
صحيفة: بوريطة يؤكد أن علاقة المغرب بإسرائيل "لمصلحة فلسطين"
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قالت صحيفة مغربية، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية ناصر بوريطة، اعتبر خلال اجتماعه مع لجنة برلمانية في مجلس النواب أن علاقة بلاده مع إسرائيل "لمصلحة فلسطين".
وقالت صحيفة
"هسبريس" الإلكترونية إن ذلك جاء لدى اجتماع بوريطة، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي خُصص لدراسة الميزانية الفرعية للوزارة.
واستأنف المغرب، أواخر العام الماضي، علاقته بإسرائيل، بعد مقاطعة امتدت منذ عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية آنذاك.
واستعرض وزير الخارجية المغربي
خلال الاجتماع "الخطوط العريضة لأولويات الديبلوماسية المغربية خلال المرحلة الحالية، المتمثلة أساسا في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز الإنجازات التي تحققت، وإيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج".
وجدد بوريطة "موقف المغرب الثابت بخصوص القضية الفلسطينية"، مشددا على أن "المغرب يدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".
وعبّر وزير الخارجية عن أسفه "لاستمرار الانقسام الفلسطيني"، مؤكدا أن "عودة العلاقات المغربية الإسرائيلية
ليست على حساب القضية الفلسطينية، بل إن المملكة تسعى لاستمرار هذه العلاقات في مصلحة الفلسطينيين".