https://sputnikarabic.ae/20221111/طيران-الإمارات-تصدر-بيانا-بشأن-ما-حدث-لرحلتيها-في-مطار-أثينا--1070055521.html

"طيران الإمارات" تصدر بيانا بشأن ما حدث لرحلتيها في مطار أثينا

"طيران الإمارات" تصدر بيانا بشأن ما حدث لرحلتيها في مطار أثينا

أصدرت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ما حدث لرحلتين لها في مطار العاصمة اليونانية، أثينا، حيث عادت إحداهما بعد الإقلاع. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T12:07+0000

2022-11-11T12:07+0000

2022-11-11T12:07+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056818120_0:69:1065:668_1920x0_80_0_0_e535ff5193c417e3be6088a2a97e392a.jpg

ونقلت "شبكة سي إن إن" عن متحدث باسم "طيران الإمارات" بيانا قال فيه "تؤكد طيران الإمارات أن الرحلة EK210 من أثينا إلى دبي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عادت إلى البوابة قبل الإقلاع، فيما عادت الرحلة EK209، أثينا - نيويورك في نفس اليوم بعد الإقلاع إلى أثينا".واختتم البيان بتوجه شركة طيران الإمارات بالاعتذار لركابها عن "الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الإجراء الخارج عن إرادتها"، على حد تعبير البيان.يذكر أن مقاتلتين يونانيتين من طراز "إف - 16" أقلعتا، أمس الخميس، لمرافقة طائرة ركاب إماراتية متوجهة إلى نيويورك بعد أن أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) المطار اليوناني عن إرهابي مشتبه به.ووفقا لتقرير لوكالة أنباء أثينا، "في حوالي الساعة 9:00 مساء. بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش)، تلقى مطار أثينا الدولي إلفثيريوس فينيزيلوس، معلومات من السلطات الأمريكية حول شخص مشتبه به ربما استقل إحدى رحلتي طيران الإمارات - واحدة إلى دبي والأخرى إلى نيويورك.فأوقف المطار على الفور إقلاع طائرة "طيران الإمارات" إلى دبي، وعادت الطائرة إلى ساحة الانتظار وتم تفتيشها بعناية من قبل السلطات التي لم تعثر على أي شيء مريب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي