https://sputnikarabic.ae/20221111/قطر-كسرت-الهيمنة-الغربية-على-استضافة-الأحداث-الرياضية-الكبرى-1070048204.html

قطر كسرت الهيمنة الغربية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى

قطر كسرت الهيمنة الغربية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى

أشار حفيظ الدراجي، الإعلامي الجزائري والمعلق في قنوات "بي إن سبورت"، إلى أن تصريحات الرئيس السابق للفيفا، سيب بلاتر، بالنسبة له ليست بالحدث وبالنسبة للقطرين... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T11:37+0000

2022-11-11T11:37+0000

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العالم العربي

رياضة

مونديال 2022

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وتحدث الدراجي في لقاء مع "سبوتنيك" عن تصريحات بلاتر وكسر الهيمنة الغربية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، بالإضافة لإمكانية وجود ضغط أمريكي في الحملة الموجهة ضد استضافة قطر للبطولة، موجها في الختام رسالة للمشجعين العرب والعالميين الراغبين بحضور البطولة.وفي تعليق على تصريحات بلاتر، قال الدراجي:وحول إمكانية كسر الهيمنة الأوروبية والغرب على استضافة البطولات الكبرى وتنظيمها، أشار الدراجي إلى أن:وأضاف: "كل شيء سيتوقف على مدى نجاح قطر في تنظيم هذه البطولة، ونجاح قطر في تنظيم البطولة هو نجاح في تكسير هذه الهيمنة لاحقا".وتابع: "عندما " تتجرأ" دولة عربية أخرى في تقديم ملفها لتنظيم مونديال، أعتقد أن نجاح تنظيم قطر سيكون ورقة رابحة لهذا البلد العربي أو البلدان التي ترغب بالتقدم لترشيحها لاحقا".وردا على سؤال حول إمكانية وجود دور خفي للولايات المتحدة في الحملة التحريضية ضد استضافة قطر للمونديال، قال الدراجي:وفي الختام، وجه الدراجي كلمة للمشجعين العرب والأجانب الراغبين بحضور البطولة، قائلا:يُشار إلى أن قطر تتعرض لحملة من قبل الإعلام الغربي لاستضافتها للمونديال، في الوقت الذي تشهد تضامنا عربيا، حيث انتشر "هاشتاغ" تحت عنوان "أنا عربي أدعم قطر" والذي دعي فيه المغردون للوقوف صفا واحدا بجانب قطر.يذكر أن بطولة كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وتستمر لغاية 18 ديسمبر/ كانون الأول، لتكون النسخة الثانية من البطولة التي تقام في آسيا، والأولى في بلد عربي.

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