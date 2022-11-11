https://sputnikarabic.ae/20221111/مدرب-السنغال-يضع-ماني-على-رأس-قائمة-المنتخب-في-كأس-العالم-1070049541.html
مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم
مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم
وضع السنغالي، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، نجم المنتخب وفريق بايرن نيونخ الألماني على رأس قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم قطر... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T11:38+0000
2022-11-11T11:38+0000
2022-11-11T11:38+0000
رياضة
مجتمع
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ماني جاء على رأس قائمة منتخب بلاده رغم تعرضه للإصابة يوم الثلاثاء الماضي، وتردد أنباء عن أنه سيكون خارج الحسابات في المشاركة بمونديال قطر.وجاءت قائمة منتخب السنغال المقرر مشاركتها في كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:يذكر أن النجم ساديو ماني كان قد غادر مباراة فريقه، يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة فريق فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم
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وضع السنغالي، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، نجم المنتخب وفريق بايرن نيونخ الألماني على رأس قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي" إن ماني جاء على رأس قائمة منتخب بلاده رغم تعرضه للإصابة يوم الثلاثاء الماضي، وتردد أنباء عن أنه سيكون خارج الحسابات في المشاركة بمونديال قطر.
وجاءت قائمة منتخب السنغال المقرر مشاركتها في كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد جوميس، سيني دينج.
خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف سابالي، فورميس ميندي، فودي بالو توريه، بابي سيسيه، إسماعيل جاكوبس.
خط الوسط: إدريسا جانا جايي، بابي مطر سار، نامبليس ميندي، بابي جايي، كيربن دياتا، شيخو كوياتيه، مصطفى نامي ، مامادو لوم نداي.
خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، بامبا ديانج، كيتا بالدي، فامارا ديادهيو، إلمان ندايي، بولاي ديا، نيكولاس جاكسون.
يذكر أن النجم ساديو ماني كان قد غادر مباراة فريقه، يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة فريق فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها.