عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/مدرب-السنغال-يضع-ماني-على-رأس-قائمة-المنتخب-في-كأس-العالم-1070049541.html
مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم
مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم
وضع السنغالي، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، نجم المنتخب وفريق بايرن نيونخ الألماني على رأس قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم قطر... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T11:38+0000
2022-11-11T11:38+0000
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069978997_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4181d406eb942f3f6dadc5deb151d6be.jpg
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ماني جاء على رأس قائمة منتخب بلاده رغم تعرضه للإصابة يوم الثلاثاء الماضي، وتردد أنباء عن أنه سيكون خارج الحسابات في المشاركة بمونديال قطر.وجاءت قائمة منتخب السنغال المقرر مشاركتها في كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:يذكر أن النجم ساديو ماني كان قد غادر مباراة فريقه، يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة فريق فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069978997_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c17c2713559972540483577b8f47768d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

مدرب السنغال يضع ماني على رأس قائمة المنتخب في كأس العالم

11:38 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال
ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
تابعنا عبرTelegram
وضع السنغالي، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، نجم المنتخب وفريق بايرن نيونخ الألماني على رأس قائمة تضم 26 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كأس العالم قطر 2022.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ماني جاء على رأس قائمة منتخب بلاده رغم تعرضه للإصابة يوم الثلاثاء الماضي، وتردد أنباء عن أنه سيكون خارج الحسابات في المشاركة بمونديال قطر.
وجاءت قائمة منتخب السنغال المقرر مشاركتها في كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي، ألفريد جوميس، سيني دينج.
خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف سابالي، فورميس ميندي، فودي بالو توريه، بابي سيسيه، إسماعيل جاكوبس.
خط الوسط: إدريسا جانا جايي، بابي مطر سار، نامبليس ميندي، بابي جايي، كيربن دياتا، شيخو كوياتيه، مصطفى نامي ، مامادو لوم نداي.
خط الهجوم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، بامبا ديانج، كيتا بالدي، فامارا ديادهيو، إلمان ندايي، بولاي ديا، نيكولاس جاكسون.
يذكر أن النجم ساديو ماني كان قد غادر مباراة فريقه، يوم الثلاثاء الماضي، في مواجهة فريق فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала