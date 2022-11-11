https://sputnikarabic.ae/20221111/مفوض-الأمم-المتحدة-الجديد-لحقوق-الإنسان-يزور-السودان--1070078407.html
مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان يزور السودان
مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان يزور السودان
يزور مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السودان، خلال الشهر الجاري. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T20:58+0000
2022-11-11T20:58+0000
2022-11-11T20:58+0000
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وستبدأ زيارة تورك إلى السودان، يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتنتهي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وتعد هذه هي أول زيارة رسمية من نوعها لأي من بلدان العالم، يقوم بها فولكر تورك، منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان.ومن المقرر أن يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وعدد من من كبار المسئولين السودانيين، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية القومية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات النساء والشباب، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.كما سيزور فولكر تورك مدينة الفاشر شمالي دارفور، وسيلتقي المسؤولين بحكومة الإقليم، وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني.وسيختتم تورك زيارته بعقد مؤتمر صحفي في الخرطوم، في يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر، وسيكون الحضور مقتصر على الصحفيين المعتمدين.وفي شهر سبتمبر/ أيلول، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.ويخلف تورك، ميشيل باتشيليت، من تشيلي، وفقا لمذكرة صحفية من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الصين-نأمل-أن-يلتزم-مفوض-الأمم-المتحدة-الجديد-لحقوق-الإنسان-بمبادئ-الحياد-وعدم-التسييس-1067547077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مفوض الأمم المتحدة الجديد لحقوق الإنسان يزور السودان
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يزور مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السودان، خلال الشهر الجاري.
وستبدأ زيارة تورك إلى السودان، يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتنتهي في 16 من الشهر نفسه، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية "سونا".
وتعد هذه هي أول زيارة رسمية من نوعها لأي من بلدان العالم، يقوم بها فولكر تورك، منذ توليه منصبه كمفوض لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد خلال زيارته برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وعدد من من كبار المسئولين السودانيين، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية القومية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها مجموعات النساء والشباب، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.
كما سيزور فولكر تورك مدينة الفاشر شمالي دارفور، وسيلتقي المسؤولين بحكومة الإقليم، وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني.
وسيختتم تورك زيارته بعقد مؤتمر صحفي في الخرطوم، في يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر، وسيكون الحضور مقتصر على الصحفيين المعتمدين.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة
على تولي المواطن النمساوي فولكر تورك منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ويخلف تورك، ميشيل باتشيليت، من تشيلي، وفقا لمذكرة صحفية من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.