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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221111/مقتل-مرتزق-بريطاني-وجرح-آخر-في-الرأس-بعد-إصابتهما-بقذيفة-دبابة-روسية-في-أوكرانيا-1070079455.html
مقتل مرتزق بريطاني وجرح آخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية في أوكرانيا
مقتل مرتزق بريطاني وجرح آخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن جنديين بريطانيين سابقين كانا يقاتلان إلى جانب أوكرانيا، قتل أحدهما وجرح الآخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T22:26+0000
2022-11-11T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب صحيفة "التلغراف" فإن جندي مظلي بريطاني سابق، كان يقاتل إلى جانب كييف، يخضع لعملية جراحية في الدماغ في مستشفى بغرب أوكرانيا بعد إصابته بجرح شديد في الرأس.وطبقا للتقرير، فقد أصيب الجندي المظلي، الذي لم يذكر اسمه، بنيران قذيفة روسية، مما أودى بحياة سيمون لينغارد، وهو مرتزق بريطاني آخر. حيث تم نقل العسكريين السابقين جوا إلى مستشفى في غرب أوكرانيا في حالة خطيرة.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية يوم الخميس نقلا عن عائلة لينغارد، أن سيمون لينغارد، 38 عاما، توفي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في أثناء مشاركته في عمليات قتالية في أوكرانيا. ولم تحدد الأسرة المكان بالضبط الذي قتل فيه لينغارد.واشتبك لينغارد وزميله المظلي مع رتل من الدبابات الروسية بالقرب من مدينة باخموت (أرتيميفسك) في جمهورية دونيتسك الروسية، شمال مدينة هورليفكا، جنوب غرب سيفيرودونتسك، وجنوب شرق كراماتورسك وسلوفيانسك.كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة شاركوا في الأعمال العدائية من جانب أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/بريطانيا-كانت-تريد-الضغط-على-روسيا-لكن-حاملة-طائراتها-كادت-تتجمد-في-القطب-الشمالي-1070000325.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مقتل مرتزق بريطاني وجرح آخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية في أوكرانيا

22:26 GMT 11.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن جنديين بريطانيين سابقين كانا يقاتلان إلى جانب أوكرانيا، قتل أحدهما وجرح الآخر في الرأس بعد إصابتهما بقذيفة دبابة روسية.
وبحسب صحيفة "التلغراف" فإن جندي مظلي بريطاني سابق، كان يقاتل إلى جانب كييف، يخضع لعملية جراحية في الدماغ في مستشفى بغرب أوكرانيا بعد إصابته بجرح شديد في الرأس.
وطبقا للتقرير، فقد أصيب الجندي المظلي، الذي لم يذكر اسمه، بنيران قذيفة روسية، مما أودى بحياة سيمون لينغارد، وهو مرتزق بريطاني آخر. حيث تم نقل العسكريين السابقين جوا إلى مستشفى في غرب أوكرانيا في حالة خطيرة.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية يوم الخميس نقلا عن عائلة لينغارد، أن سيمون لينغارد، 38 عاما، توفي يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، في أثناء مشاركته في عمليات قتالية في أوكرانيا. ولم تحدد الأسرة المكان بالضبط الذي قتل فيه لينغارد.
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واشتبك لينغارد وزميله المظلي مع رتل من الدبابات الروسية بالقرب من مدينة باخموت (أرتيميفسك) في جمهورية دونيتسك الروسية، شمال مدينة هورليفكا، جنوب غرب سيفيرودونتسك، وجنوب شرق كراماتورسك وسلوفيانسك.
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن أكثر من 8000 مرتزق من أكثر من 60 دولة شاركوا في الأعمال العدائية من جانب أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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