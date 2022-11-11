https://sputnikarabic.ae/20221111/مقتل-12-شخصا-إثر-انفجار-ناقلة-بنزين-في-نيجيريا-1070075178.html

مقتل 12 شخصا إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا

مقتل 12 شخصا إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية إن 12 شخصًا قتلوا في ولاية كوجي وسط البلاد عندما انفجرت ناقلة بنزين بعد حادث تصادم على طريق رئيسي. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن مكابح الناقلة تعطلت في طريق رئيسي في منطقة مجلس أوفو في ولاية كوجي، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة كانت تعترض الطريق السريع، مما تسبب في انفجار هائل، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز".قال وليام أوفي آيا من قيادة شرطة كوجي إن السيارة "سحقت سيارات في الطريق" وتم حرق جميع الضحايا حتى الموت.وقال بيسي كاظم من الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن آخرين أصيبوا في الحادث، مشيرًا إلى أن الطريق تم تطويقه ويعمل عمال السلامة لتحديد هوية الضحايا.مثل هذه الحوادث شائعة جدا على طول معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، واتخذت البلاد تدابير جديدة للحد من حدوثها.وقتل أكثر من عشرة أشخاص في كوجي في حادث مماثل، في سبتمبر/ أيلول.

https://sputnikarabic.ae/20220218/مقتل-17-على-الأقل-إثر-انفجار-شاحنة-وقود-في-نيجيريا-1058820412.html

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