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مقتل 12 شخصا إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا
مقتل 12 شخصا إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا
قالت الشرطة النيجيرية إن 12 شخصًا قتلوا في ولاية كوجي وسط البلاد عندما انفجرت ناقلة بنزين بعد حادث تصادم على طريق رئيسي. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T20:01+0000
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وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن مكابح الناقلة تعطلت في طريق رئيسي في منطقة مجلس أوفو في ولاية كوجي، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة كانت تعترض الطريق السريع، مما تسبب في انفجار هائل، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز".قال وليام أوفي آيا من قيادة شرطة كوجي إن السيارة "سحقت سيارات في الطريق" وتم حرق جميع الضحايا حتى الموت.وقال بيسي كاظم من الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن آخرين أصيبوا في الحادث، مشيرًا إلى أن الطريق تم تطويقه ويعمل عمال السلامة لتحديد هوية الضحايا.مثل هذه الحوادث شائعة جدا على طول معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، واتخذت البلاد تدابير جديدة للحد من حدوثها.وقتل أكثر من عشرة أشخاص في كوجي في حادث مماثل، في سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220218/مقتل-17-على-الأقل-إثر-انفجار-شاحنة-وقود-في-نيجيريا-1058820412.html
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مقتل 12 شخصا إثر انفجار ناقلة بنزين في نيجيريا

20:01 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / DENNIS MILANZIانفجار شاحنة
انفجار شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / DENNIS MILANZI
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قالت الشرطة النيجيرية إن 12 شخصًا قتلوا في ولاية كوجي وسط البلاد عندما انفجرت ناقلة بنزين بعد حادث تصادم على طريق رئيسي.
وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن مكابح الناقلة تعطلت في طريق رئيسي في منطقة مجلس أوفو في ولاية كوجي، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة كانت تعترض الطريق السريع، مما تسبب في انفجار هائل، بحسب قناة "إيه بي سي نيوز".
قال وليام أوفي آيا من قيادة شرطة كوجي إن السيارة "سحقت سيارات في الطريق" وتم حرق جميع الضحايا حتى الموت.
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وقال بيسي كاظم من الفيلق الفيدرالي للسلامة على الطرق، إن آخرين أصيبوا في الحادث، مشيرًا إلى أن الطريق تم تطويقه ويعمل عمال السلامة لتحديد هوية الضحايا.
مثل هذه الحوادث شائعة جدا على طول معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، واتخذت البلاد تدابير جديدة للحد من حدوثها.
وقتل أكثر من عشرة أشخاص في كوجي في حادث مماثل، في سبتمبر/ أيلول.
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