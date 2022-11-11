https://sputnikarabic.ae/20221111/نصر-الله-لا-فارق-لدينا-من-يفوز-في-الانتخابات-الإسرائيلية-لأن-جميعها-حكومات-ظالمة-وقاسية-1070062438.html

نصر الله: لا فارق لدينا من يفوز في الانتخابات الإسرائيلية لأن جميعها حكومات ظالمة وقاسية

نصر الله: لا فارق لدينا من يفوز في الانتخابات الإسرائيلية لأن جميعها حكومات ظالمة وقاسية

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنه "لا فارق لديه من يفوز في ‏الانتخابات الإسرائيلية"، موضحًا أنه "كله أسوأ من بعض، فجميعها... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T14:56+0000

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وأضاف في كلمة له في احتفال أقامه الحزب في مناطق عدة بمناسبة "يوم الشهيد": "بالنسبة إلينا في لبنان، المعارك كانت في زمن من يسمونهم بالمعتدلين في الكيان الصهيوني وهم حزب العمل"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتابع، معتبرًا أن "هذه الانتخابات لها تداعياتها وتأثيراتها في داخل الكيان لأنها قد تنعكس على مستوى التصعيد والمواجهة في فلسطين المحتلة، وهذا ما قد يعجّل في زواله".وأردف: "لبنان يحميه الله، ومعادلة القوة وهي (الجيش والشعب والمقاومة)، والأمر لا يتغير بالنسبة إلينا بعد الانتخابات الإسرائيلية فقوتنا موجودة".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "الأهداف والثوابت لكل الإدارات الأمريكية واحدة ومشتركة، وتختلف فقط في التكتيك والطريقة".وواصل: "أول من يتحمل مسؤولية بقاء الكيان الصهيوني في منطقتنا هي الإدارات المتعاقبة في أمريكا، وكل ما يقوم به كيان العدو من اعتداءات على الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".

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