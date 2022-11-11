عربي
https://sputnikarabic.ae/20221111/نصر-الله-لا-فارق-لدينا-من-يفوز-في-الانتخابات-الإسرائيلية-لأن-جميعها-حكومات-ظالمة-وقاسية-1070062438.html
نصر الله: لا فارق لدينا من يفوز في الانتخابات الإسرائيلية لأن جميعها حكومات ظالمة وقاسية
نصر الله: لا فارق لدينا من يفوز في الانتخابات الإسرائيلية لأن جميعها حكومات ظالمة وقاسية
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنه "لا فارق لديه من يفوز في ‏الانتخابات الإسرائيلية"، موضحًا أنه "كله أسوأ من بعض، فجميعها... 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T14:56+0000
2022-11-11T14:56+0000
أخبار حزب الله
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg
وأضاف في كلمة له في احتفال أقامه الحزب في مناطق عدة بمناسبة "يوم الشهيد": "بالنسبة إلينا في لبنان، المعارك كانت في زمن من يسمونهم بالمعتدلين في الكيان الصهيوني وهم حزب العمل"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وتابع، معتبرًا أن "هذه الانتخابات لها تداعياتها وتأثيراتها في داخل الكيان لأنها قد تنعكس على مستوى التصعيد والمواجهة في فلسطين المحتلة، وهذا ما قد يعجّل في زواله".وأردف: "لبنان يحميه الله، ومعادلة القوة وهي (الجيش والشعب والمقاومة)، والأمر لا يتغير بالنسبة إلينا بعد الانتخابات الإسرائيلية فقوتنا موجودة".وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "الأهداف والثوابت لكل الإدارات الأمريكية واحدة ومشتركة، وتختلف فقط في التكتيك والطريقة".وواصل: "أول من يتحمل مسؤولية بقاء الكيان الصهيوني في منطقتنا هي الإدارات المتعاقبة في أمريكا، وكل ما يقوم به كيان العدو من اعتداءات على الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة".وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، الثلاثاء الماضي.ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
https://sputnikarabic.ae/20221110/نعيم-قاسم-حزب-الله-قادر-على-إعادة-إسرائيل-إلى-صوابها-إذا-أخلت-بالترسيم-البحري-مع-لبنان-1070029159.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104396/33/1043963360_133:0:1466:1000_1920x0_80_0_0_0ae7149fb5e032e967b5912baa877f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي

نصر الله: لا فارق لدينا من يفوز في الانتخابات الإسرائيلية لأن جميعها حكومات ظالمة وقاسية

14:56 GMT 11.11.2022
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنه "لا فارق لديه من يفوز في ‏الانتخابات الإسرائيلية"، موضحًا أنه "كله أسوأ من بعض، فجميعها حكومات ظالمة وقاسية".‏
وأضاف في كلمة له في احتفال أقامه الحزب في مناطق عدة بمناسبة "يوم الشهيد": "بالنسبة إلينا في لبنان، المعارك كانت في زمن من يسمونهم بالمعتدلين في الكيان الصهيوني وهم حزب العمل"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وتابع، معتبرًا أن "هذه الانتخابات لها تداعياتها وتأثيراتها في داخل الكيان لأنها قد تنعكس على مستوى التصعيد والمواجهة في فلسطين المحتلة، وهذا ما قد يعجّل في زواله".
وأردف: "لبنان يحميه الله، ومعادلة القوة وهي (الجيش والشعب والمقاومة)، والأمر لا يتغير بالنسبة إلينا بعد الانتخابات الإسرائيلية فقوتنا موجودة".
وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "الأهداف والثوابت لكل الإدارات الأمريكية واحدة ومشتركة، وتختلف فقط في التكتيك والطريقة".
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2022
نعيم قاسم: "حزب الله" قادر على إعادة إسرائيل إلى صوابها إذا أخلت بالترسيم البحري مع ‏لبنان
أمس, 14:37 GMT
وواصل: "أول من يتحمل مسؤولية بقاء الكيان الصهيوني في منطقتنا هي الإدارات المتعاقبة في أمريكا، وكل ما يقوم به كيان العدو من اعتداءات على الفلسطينيين تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة".
وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين بـ 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل، الثلاثاء الماضي.
ويضم معسكر نتنياهو، إضافة إلى حزب الليكود بقيادته، أحزاب "الصهيونية الدينية/عوتسما يهوديت" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала