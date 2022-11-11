https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-الزراعة-اللبناني-يؤكد-أن-المزروعات-في-بلاده-خالية-من-الكوليرا--1070048549.html

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن المزروعات في بلاده خالية من الكوليرا

وزير الزراعة اللبناني يؤكد أن المزروعات في بلاده خالية من الكوليرا

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن: حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة بالكوليرا. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

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لبنان

العالم العربي

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ففي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" قال الحاج حسن إنه "يجب توصيف الحالة كما هي، لا شك أن إصابات الكوليرا تزداد يوما بعد يوم، ونحن نتفاعل مع هذا الأمر بشكل متسارع، شكلنا لجان في المناطق وفي المركزية، المديرية العامة في بيروت، وأيضا لدينا لجنة خاصة بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ونواكب عن كثب".وأكد حسن أنه "حتى الآن لم يثبت أن المزروعات في لبنان ملوثة، نحن عاكفون وشكلنا لجان في المناطق التي أعلنت وزارة الصحة أنها الأكثر تضررا، أتحدث عن عكار ومنطقة البقاع الشمالي والأوسط، حتى يصار إلى أخذ عينات عشوائية من خلال لجنة مؤلفة من محافظي المناطق ووزارتي الصحة والزراعة بالإضافة إلى البلديات والصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن "العينات للحشائش فقط، وفيما لو ثبت أنها مصابة سيصار إلى وضع آلية للتلف وإذا لم تكن مصابة تبقى الأمور على ما هي عليه".كما أوضح الوزير اللبناني أنه "حتى الآن لم يكن هناك أي عملية توقيف استيراد ولم يحصل أي عملية منع لدخول الفواكه والخضروات اللبنانية لأي دولة عربية أو أي دولة صديقة أو أي دولة من دول العالم، طبعا هناك فحوصات تجرى في بعض الدول ونحن مع هذا الأمر ونطلبه نظرا لأننا نواكب هذا الموضوع ونرى مدى أهمية وخطورة هذا الملف، ما يستدعي فعلا أن تجرى الفحوصات إن كان في الداخل اللبناني أو في الدول التي تصل إليها منتجاتنا، والنتائج حتى الآن كلها سلبية ولا يوجد أي كوليرا في المزروعات".وعلى مستوى الرقابة على ري المزروعات قال الحاج حسن: "نحن نقوم بأقصى جهد لدينا، طبعا عدد من المزروعات تسقى بمياه ملوثة ولكن هل هذه المياه ملوثة بالكوليرا هذا سؤال يجب التأكد منه"، معتبرًا أن "الأنهار ملوثة في البلد وتروي المزروعات منذ زمن بعيد، نحن هل لدينا قدرة كحكومة لبنانية ووزارات مختصة في هذا الإطار، سؤال يفتح على مصراعيه، ولكن كوزارة زراعة سطرنا محاضر ضبط لعدد كبير من مناطق لبنانية ثبت أنها تروي من مياه صرف الصحي، نحن لا ندخر جهدًا في هذا الأمر".و شدد الحاج حسن على أن "القطاع الزراعي هو بارقة الأمل الوحيدة الذي يمكن أن نقول إنه يمكن أن يكون طوق نجاة لهذا البلد، لأن الجميع اليوم يعول على القطاع الزراعي، لا شك أن هناك عقبات ومشاكل جمة ولا شك أن المدخلات الزراعية أكلافها عالية نتيجة انهيار سعر صرف العملة الوطنية، لكن مقابل ذلك هناك دعم دولي وهيئات مانحة ومشاريع واستراتيجية وضعناها في وزارة الزراعة معطوفة على استراتيجية وطنية ضمن خطة طوارئ".واختتم الوزير قائلا إن "كل هذا يؤسس إلى عمل مستدام في القطاع الزراعي وأيضا هناك فتح لأسواق جديدة في الخارج وفتح أسواق داخلية، لأن الرزنامة الخارجية مهمة جدا ولكن الأهم الرزنامة الداخلية وهذا ما ستنتجه الأيام القادمة من خلال تطوير الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة بالنسبة لكل المناطق وكافة الشرائح".

https://sputnikarabic.ae/20221101/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-فتاك-لوباء-الكوليرا-في-لبنان-1069699327.html

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