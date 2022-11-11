https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-خارجية-إيران-يحذر-من-عقد-اجتماع-خاص-لمجلس-حقوق-الإنسان-بشأن-بلاده-1070042949.html

وزير خارجية إيران يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده

وزير خارجية إيران يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترفض محاولات بعض الدول الغربية الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران. 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T06:44+0000

2022-11-11T06:44+0000

2022-11-11T06:44+0000

إيران

أخبار إيران

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1067075124_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_c8a2f7a30fb20c48f61f2bf4fc0a87ac.jpg

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان وأنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس.وخلال الاتصال، ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا واليمن، وكذلك مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بالتدخلات الإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران.وأشار إلى مواقف عدد من الحكومات الغربية، موضحا أنها تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف، مما أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في البلاد.وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221110/مستشار-خامنئي-يدعو-دول-الخليج-إلى-ضرورة-معرفة-أنها-ستدفع-ثمن-تدخلاتها-في-إيران-1070020436.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن