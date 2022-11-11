https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-خارجية-إيران-يحذر-من-عقد-اجتماع-خاص-لمجلس-حقوق-الإنسان-بشأن-بلاده-1070042949.html
وزير خارجية إيران يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده
وزير خارجية إيران يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترفض محاولات بعض الدول الغربية الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T06:44+0000
2022-11-11T06:44+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان وأنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس.وخلال الاتصال، ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا واليمن، وكذلك مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بالتدخلات الإعلامية لدولة عربية في أعمال الشغب الأخيرة في إيران.وأشار إلى مواقف عدد من الحكومات الغربية، موضحا أنها تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف، مما أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في البلاد.وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221110/مستشار-خامنئي-يدعو-دول-الخليج-إلى-ضرورة-معرفة-أنها-ستدفع-ثمن-تدخلاتها-في-إيران-1070020436.html
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إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية إيران يحذر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده ترفض محاولات بعض الدول الغربية الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان وأنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا واليمن، وكذلك مستجدات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني ما وصفه بالتدخلات الإعلامية لدولة عربية
في أعمال الشغب الأخيرة في إيران.
وأشار إلى مواقف عدد من الحكومات الغربية، موضحا أنها تستغل المطالب السلمية في إيران، وتشجع على العنف، مما أدى إلى استشهاد رجال شرطة وزعزعة الأمن في البلاد.
واعتبر محاولة بعض الدول الغربية عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران إجراء مرفوضا، محذرا من التداعيات السلبية لهذا الإجراء على تعاون إيران مع الغرب.
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات
عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وفي الشهر الماضي، قتل 15 شخصا وأصيب 45 آخرون، في هجوم شنه مسلحون، على مزار ديني في مدينة شيراز، جنوبي إيران.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم اعتقال اثنين من منفذي الهجوم، في حين تطارد السلطات منفّذا ثالثا، مؤكداً أن منفذي الهجوم يحملون جنسيات غير إيرانية.