https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-محتمل-يعلق-على-تسريب-للرئيس-الإسرائيلي-يصفه-فيه-بأنه-يقلق-العالم-1070056673.html

وزير "محتمل" يعلق على تسريب للرئيس الإسرائيلي يصفه فيه بأنه "يقلق العالم"

وزير "محتمل" يعلق على تسريب للرئيس الإسرائيلي يصفه فيه بأنه "يقلق العالم"

علّق رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست اليميني، إيتمار بن غفير، المرشح للانضمام للحكومة المقبلة، على تسريب للرئيس الإسرائيلي، قال فيه الأخير إن بن غفير... 11.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-11T13:09+0000

2022-11-11T13:09+0000

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إسرائيل

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ونقل موقع "i24" عن بن غفير، قوله: "أنا لست عنصريا، بل أحب شعبي فحسب وبالنسبة للعرب أنا أريد أن يكون جيدا لهم في هذه الدولة لنعيش جميعنا بأمان".وأوضح بن غفير أنه سيسعى إلى وضع نظام في كل البلدات العربية مثل أم الفحم والناصرة وغيرها، مشددا على أهمية ذلك لأنه إذا لم يكن عند العرب نظام لن يكون هناك أمن في كل الدولة.وفي وقت سابق، ظهر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأربعاء الماضي، وهو يحذر قادة حزب "شاس" الديني من مشاركة عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، مؤكدا أنه يثير قلق العالم كله.يُظهر الفيديو المتداول هرتسوغ وهو جالس مع قادة الحزب الديني في إطار المشاورات التي بدأها الرئيس الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، للحصول على توصية الأحزاب بشأن مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.وحصل معسكر رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعله المرشح لتشكيل الحكومة دون منازع.وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، "المجتمع الدولي التعامل مع السياسيين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المرشحين للانضمام إلى حكومة نتنياهو، باعتبارهما معادين للسامية".

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