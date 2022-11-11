https://sputnikarabic.ae/20221111/وكالة-أرغوس-تطلق-نظاما-جديدا-لتقدير-أسعار-نفط-الأورال-الروسي-1070045117.html
وكالة "أرغوس" تطلق نظاما جديدا لتقدير أسعار نفط الأورال الروسي
وكالة "أرغوس" تطلق نظاما جديدا لتقدير أسعار نفط الأورال الروسي
أطلقت وكالة "أرغوس" الدولية المختصة بمتابعة الأسعار في أسواق الطاقة والخامات، في شهر أكتوبر نظاما جديدا لتقدير أسعار نفط الأورال المصدر من الموانئ الروسية. 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T08:26+0000
2022-11-11T08:26+0000
2022-11-11T08:36+0000
اقتصاد
روسيا
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_26c1429289525c39354e0c4ce4c6c36b.png
وكتبت الوكالة تقريرا تابعته "سبوتنيك"، أن مشتريي النفط الروسي في أوروبا بدأوا في رفض الإمدادات التقليدية من نفط الأورال.وأضافت الوكالة: "لقد أصبح من الواضح أن عروض أسعار نفط الأورال في موانئ الوجهة الأوروبية لا تعكس القيمة العادلة للمواد الخام بشكل كامل".وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق حول معايير وشروط فرض سقف لسعر النفط الروسي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "سقف السعر سيطبق فقط على المبيعات الأولية لشحنات النفط الروسي المنقولة للمشترين بحرًا، ما يعني أن عمليات إعادة بيعها لن تخضع لسقف السعر".كما اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف سعر النفط الروسي. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة: " "اتفق التحالف ( دول مجموعة السبع وأستراليا ) على تحديد سقف سعر النفط، ويتم تقييمه بانتظام".وذكرت الوكالة، أن مسؤولين أمريكيين، ومسؤولين من دول مجموعة السبع، أجروا مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، حول خطة وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل.وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع قد أعلنوا في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221110/وكالة-وضع-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-يظهر-ضعف-الغرب-1070033339.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761710_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e05c5c56fde7a17ad034e2fa64fef58d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, سوق النفط
وكالة "أرغوس" تطلق نظاما جديدا لتقدير أسعار نفط الأورال الروسي
08:26 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
أطلقت وكالة "أرغوس" الدولية المختصة بمتابعة الأسعار في أسواق الطاقة والخامات، في شهر أكتوبر نظاما جديدا لتقدير أسعار نفط الأورال المصدر من الموانئ الروسية.
وكتبت الوكالة تقريرا تابعته "سبوتنيك"، أن مشتريي النفط الروسي في أوروبا بدأوا في رفض الإمدادات التقليدية من نفط الأورال.
وأضافت الوكالة: "لقد أصبح من الواضح أن عروض أسعار نفط الأورال
في موانئ الوجهة الأوروبية لا تعكس القيمة العادلة للمواد الخام بشكل كامل".
وتوصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى اتفاق حول معايير وشروط فرض سقف لسعر النفط الروسي
، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "سقف السعر سيطبق فقط على المبيعات الأولية لشحنات النفط الروسي المنقولة للمشترين بحرًا، ما يعني أن عمليات إعادة بيعها لن تخضع لسقف السعر".
كما اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف سعر النفط الروسي
. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، اليوم الجمعة: " "اتفق التحالف ( دول مجموعة السبع وأستراليا ) على تحديد سقف سعر النفط، ويتم تقييمه بانتظام".
وذكرت الوكالة، أن مسؤولين أمريكيين، ومسؤولين من دول مجموعة السبع، أجروا مفاوضات مكثفة في الأسابيع الأخيرة، حول خطة وضع سقف لسعر النفط الروسي
المنقول بحرا، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل.
وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع قد أعلنوا في 2 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.