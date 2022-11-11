https://sputnikarabic.ae/20221111/-لوكاشينكو-يعلن-استعداد-مينسك-لبناء-جسور-صداقة-مع-بولندا-1070043269.html
لوكاشينكو يعلن استعداد مينسك لبناء جسور صداقة مع بولندا
لوكاشينكو يعلن استعداد مينسك لبناء جسور صداقة مع بولندا
هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الشعب البولندي بعيد الاستقلال نيابة عن شعبه، معلنا استعداد مينسك لبناء "جسور الصداقة". 11.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-11T06:56+0000
2022-11-11T06:56+0000
2022-11-11T07:01+0000
العالم
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وأكد لوكاشينكو أن بلاده ملتزمة بتنمية العلاقات الثنائية ومستعدة لبناء جسور الصداقة وليس أسوارا من الأسلاك الشائكة ".وشدد لوكاشينكو في تهنئته على أن القرب الجغرافي للدول "لا يمكن ولا ينبغي أن يتحول إلى أداة ابتزاز أو تهديد"، لافتا إلى حقيقة أن بيلاروسيا هذا العام أنشأت بشكل مسؤول وواعي نظامًا بدون تأشيرة للمواطنين البولنديين، مما أعطى حسن الجوار قيمة جديدة نوعياً.وأضاف لوكاشينكو قائلا "لسوء الحظ، يجب على المواطنين العاديين في بلدك أن يدفعوا ثمن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها السياسيون البولنديون البغيضون اليوم فقد أدت الصور الخاطئة المصطنعة للأعداء في شخص بيلاروسيا وروسيا إلى تدهور مستويات المعيشة لجميع الأوروبيين وقوضت الثقة في العلاقات الدولية وأجبرت ملايين الناس على المعاناة".وأعرب لوكاشينكو عن أمله في أن يفهم شعب بولندا ذلك وأن يتخذ القرار الصحيح خلال الحملة السياسية التي ستجري في عام 2023، مشيرا إلى أن "البيلاروسيين القريبين منك روحياً وثقافياً لم يشكلوا تهديداً قط"، آملا أن يلقى الموقف المنفتح لبيلاروسيا لإقامة علاقات بناءة مع البولنديين على مبادئ الشراكة والثقة والاحترام المتبادل استجابة إيجابية في القريب العاجل.وتمنى الرئيس البيلاروسي لجميع مواطني بولندا سماء سلمية وتضامنًا واختيارًا مستقلاً للمصير والمستقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو يعلن استعداد مينسك لبناء جسور صداقة مع بولندا
06:56 GMT 11.11.2022 (تم التحديث: 07:01 GMT 11.11.2022) تابعنا عبر
هنأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الشعب البولندي بعيد الاستقلال نيابة عن شعبه، معلنا استعداد مينسك لبناء "جسور الصداقة".
وأكد لوكاشينكو أن بلاده ملتزمة بتنمية العلاقات الثنائية ومستعدة لبناء جسور الصداقة وليس أسوارا من الأسلاك الشائكة ".
وشدد لوكاشينكو في تهنئته على أن القرب الجغرافي للدول "لا يمكن ولا ينبغي أن يتحول إلى أداة ابتزاز أو تهديد"، لافتا إلى حقيقة أن بيلاروسيا هذا العام أنشأت بشكل مسؤول وواعي نظامًا بدون تأشيرة للمواطنين البولنديين، مما أعطى حسن الجوار قيمة جديدة نوعياً.
وأضاف لوكاشينكو قائلا "لسوء الحظ، يجب على المواطنين العاديين في بلدك أن يدفعوا ثمن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها السياسيون البولنديون البغيضون اليوم فقد أدت الصور الخاطئة المصطنعة للأعداء في شخص بيلاروسيا وروسيا إلى تدهور مستويات المعيشة لجميع الأوروبيين وقوضت الثقة في العلاقات الدولية وأجبرت ملايين الناس على المعاناة".
وأعرب لوكاشينكو عن أمله في أن يفهم شعب بولندا
ذلك وأن يتخذ القرار الصحيح خلال الحملة السياسية التي ستجري في عام 2023، مشيرا إلى أن "البيلاروسيين القريبين منك روحياً وثقافياً لم يشكلوا تهديداً قط"، آملا أن يلقى الموقف المنفتح لبيلاروسيا لإقامة علاقات بناءة مع البولنديين على مبادئ الشراكة والثقة والاحترام المتبادل استجابة إيجابية في القريب العاجل.
وتمنى الرئيس البيلاروسي لجميع مواطني بولندا سماء سلمية وتضامنًا واختيارًا مستقلاً للمصير والمستقبل.