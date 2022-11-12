https://sputnikarabic.ae/20221112/آبل-تنفق-450-مليون-دولار-من-أجل-تفعيل-إرسال-الرسائل-النصية-عبر-الأقمار-الصناعية-في-حالات-الطوارئ-1070085077.html

‏"آبل" تنفق 450 مليون دولار من أجل تفعيل إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية في حالات ‏الطوارئ

‏"آبل" تنفق 450 مليون دولار من أجل تفعيل إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية في حالات ‏الطوارئ

أعلنت شركة "آبل" إنفاقها 450 مليون دولار مع الشركات الأمريكية، من أجل تمكين ميزة الرسائل ‏النصية الجديدة عبر الأقمار الصناعية، وذلك في حالات الطوارئ.‏ 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T10:23+0000

2022-11-12T10:23+0000

2022-11-12T10:23+0000

مجتمع

منوعات

شركة آبل

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وأشارت في بيان رسمي، يوم الخميس الماضي، إلى أن غالبية الأموال التي ستنفقها ستذهب إلى "غلوبال ستار"، وهي شركة يقع مقرها في لويزيانا، وتشغّل الأقمار الصناعية التي تجعل هذه الميزة ممكنة، وتمتلك "آبل" حصة فيها.وسيتم تخصيص المبلغ مقابل شراء الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تجهيز المحطات الأرضية بنوع جديد من الهوائي من تصميم شركة "آبل".وفي شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة "آبل" عن إتاحة القدرة لمستخدميها على إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ، بواسطة القمر الصناعي، والمعروفة باسم "SOS"، كميزة لافتة في هواتف "آيفون 14" الجديدة، والتي أعلنت عنها قبل شهرين.وفي حال كان المستخدمون خارج نطاق برج خلوي، كما هو الحال في منطقة نائية أثناء التخييم، فلا يزال بإمكانهم الاتصال بخدمات الطوارئ، عن طريق توجيه هواتفهم إلى السماء، والاتصال بواحد من 24 قمرا صناعيا تابعين لشركة "غلوبال ستار"، والمتواجدة في مدار أرضي منخفض.وسيتم إطلاق الخدمة في وقت لاحق من الشهر الجاري، من خلال تحديث قادم لهواتف "آيفون".والميزة مجانية لمدة عامين، لكن من المرجح أن تكون باشتراك مادي بعد تلك الفترة، وهي تتطلب مراكز اتصال مزودة بموظفين بشريين، إذ سيعمل أكثر من 300 موظف في "غلوبال ستار" على الخدمة.وستدفع "آبل" مبلغ 450 مليون دولار إلى شركة "غلوبال ستار" من صندوق التصنيع المتقدم التابع لها، وهو عبارة عن مجموعة من الأموال تستخدمها الشركة لدعم الموردين المقيمين في أمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20221107/آبل-تتوقع-تقليص-إنتاجها-لـآيفون-14-بمقدار-3-ملايين-هاتف-1069900645.html

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