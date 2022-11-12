https://sputnikarabic.ae/20221112/آلاف-السودانيين-يتظاهرون-أمام-مقر-البعثة-الأممية-رفضا-لتدخلات-السفارات-الأجنبية-في-شؤون-البلاد-1070097081.html
آلاف السودانيين يتظاهرون أمام مقر البعثة الأممية رفضا لتدخلات السفارات الأجنبية في شؤون البلاد
آلاف السودانيين يتظاهرون أمام مقر البعثة الأممية رفضا لتدخلات السفارات الأجنبية في شؤون البلاد
تظاهر آلاف السودانيين اليوم السبت في العاصمة الخرطوم رفضا لما أسموه "تدخل السفارات الأجنبية" في إعداد الدستور الانتقالي للبلاد. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T16:49+0000
2022-11-12T16:49+0000
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وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية تظاهر آلاف السودانيين أمام مقر البعثة الأممية، تحت شعار "تحت شعار "موكب الكرامة الثاني".وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية؛ وطالبوا "بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي"، وطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.ودعا للمظاهرة حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) والمحظور حاليا، إلى جانب تيارات إسلامية.ومشروع الدستور الانتقالي للبلاد أعدته نقابة المحامين السودانيين وسلمته في سبتمبر/أيلول الماضي إلى الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي).ويتضمن المشروع طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
https://sputnikarabic.ae/20220707/مصدر-في-الخارجية-لـسبوتنيك-السودان-يستدعي-رئيس-بعثة-يونتامس-للمرة-الثانية-خلال-10-أيام-1064815788.html
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أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, أخبار العالم العربي, العالم العربي
آلاف السودانيين يتظاهرون أمام مقر البعثة الأممية رفضا لتدخلات السفارات الأجنبية في شؤون البلاد
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تظاهر آلاف السودانيين اليوم السبت في العاصمة الخرطوم رفضا لما أسموه "تدخل السفارات الأجنبية" في إعداد الدستور الانتقالي للبلاد.
وبحسب صحيفة "الانتباهة
" السودانية تظاهر آلاف السودانيين أمام مقر البعثة الأممية، تحت شعار "تحت شعار "موكب الكرامة الثاني".
وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية؛ وطالبوا "بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي"، وطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس ورفض إنجاز تسوية سياسية ثنائية بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير.
ودعا للمظاهرة حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم سابقا) والمحظور حاليا، إلى جانب تيارات إسلامية.
ومشروع الدستور الانتقالي
للبلاد أعدته نقابة المحامين السودانيين وسلمته في سبتمبر/أيلول الماضي إلى الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأفريقي).
ويتضمن المشروع طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.