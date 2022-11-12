https://sputnikarabic.ae/20221112/أبطحي-من-دمشق-إزالة-إسرائيل-من-الوجود-لم-يعد-أمرا-بعيدا-1070092531.html

أبطحي من دمشق: "إزالة إسرائيل من الوجود لم يعد أمرا بعيدا"

أبطحي من دمشق: "إزالة إسرائيل من الوجود لم يعد أمرا بعيدا"

أكد معاون رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الفلسطينية مجتبى أبطحي، أن "إسرائيل ستمحى من الوجود خلال فترة تتراوح بين أربع وست سنوات وأن إزالتها لم يعد أمرا... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T15:12+0000

2022-11-12T15:12+0000

2022-11-12T15:12+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1070092975_0:468:2560:1908_1920x0_80_0_0_5483463611f312e5c71e93ab73a33f33.jpg

كلام المسؤول الإيراني صدر من مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق خلال اجتماع عقد صباح اليومK مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية بحضور عدد من النواب في مجلس الشورى الإيراني.زيادة الدعم للفصائل الفلسطينيةوأردف أبطحي قائلا: "النواب الإيرانيون في هذا الاجتماع بدمشق هم أعضاء في هذه الكتلة التي يدرسون فيها سبل تقديم دعم أكبر لقضية فلسطين في جميع برلمانات العالم وكيفية تشكيل مجلس برلماني عالمي خصيصا لهذا الشأن".وأكمل أبطحي حديثه للصحفيين قائلا: "نحن نعتبر أن الأحداث في أوكرانيا ليست مجرد حرب وسوف تنتهي بل إنها ستغير المعدلات السياسية في العالم، ونشير هنا إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية عقد اجتماع في إيران بين كل من روزفلت وستالين وتشرشل حددوا فيه خريطة العالم، وحينها لم يسمحوا للشاه أن يقدم لهم الشاي وكان محجوزا في غرفته بينما هم يعقدون اجتماعهم داخل قصره، ولشدة إصراره على اللقاء بهم أعطوه موعدا في بستان خاص بسفارة بريطانيا فقط لأخذ صورة تذكارية"، بحسب أبطحي.العالم منقسم منذ 100 عامناجي لـ"سبوتنيك": قوى الخير تناهض هيمنة أمريكافي سياق آخر أوضح الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن إيران تتعرض لمؤامرة للنيل من صمودها وثبات موقفها ودعمها لمحور المقاومة وكذلك دعمها لروسيا في مواجهة دول الغرب التي تريد النيل من كل القوى المتحالفة والمتضامنة في وجه قوى الامبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".وختم ناجي حديثه لـ سبوتنيك بالقول: "إن زيارة وفد مجلس الشورى الإيراني لدمشق للقاء قادة فصائل المقاومة هي تعبير عن الارتياح في وقت تتعرض إيران لمؤامرة تحت عنوان مطالب باستخدام بعض الافراد السذج والمضللين كما حصل في سوريا وفي أكثر من بلد عربي على مدى أكثر من عشر سنوات، وقد عبر الوفد عن وقوفه وتضامنه مع القضية والمقاومة الفلسطينية ومع سوريا قيادة وجيشا وشعبا ومع المقاومة في لبنان".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك