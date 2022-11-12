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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-الغرب-بقيادة-أمريكا-يهاجم-روسيا-دون-قيود-تقريبا-وموسكو-تظهر-مقاومة-1070088007.html
أردوغان: الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا "دون قيود تقريبا" وموسكو تظهر مقاومة
أردوغان: الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا "دون قيود تقريبا" وموسكو تظهر مقاومة
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الغرب بقيادة أمريكا "يهاجم روسيا دون قيود تقريبا"، لكن موسكو تظهر المقاومة. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T12:52+0000
2022-11-12T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا دون قيود تقريبا، وفي مواجهة كل هذا تقاوم روسيا بالطبع".وأردف الرئيس التركي: "نحن نحاول أيضا معرفة كيف يمكننا فتح ممر للسلام من هنا، ونعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك يمكن أن تكون من الحوار إلى السلام".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم السبت، إنه يتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.وقال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من أوزبكستان: "إذا كان بإمكاني الاتصال ببوتين خلال هذين اليومين إلى 3 أيام، فستتاح لي الفرصة للتحدث معه حول ما يفكر فيه، وما هي الخطوات التي ستتخذها روسيا، لا سيما الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتحويل هذه العملية [حول التسوية الأوكرانية]، أي الحوار من أجل السلام". وفي شهر فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية.وفرضت أمريكا وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا، وزوّدت أوكرانيا بأسلحة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-قرار-بوتين-بشأن-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070085239.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم

أردوغان: الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا "دون قيود تقريبا" وموسكو تظهر مقاومة

12:52 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الغرب بقيادة أمريكا "يهاجم روسيا دون قيود تقريبا"، لكن موسكو تظهر المقاومة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا دون قيود تقريبا، وفي مواجهة كل هذا تقاوم روسيا بالطبع".
وأردف الرئيس التركي: "نحن نحاول أيضا معرفة كيف يمكننا فتح ممر للسلام من هنا، ونعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك يمكن أن تكون من الحوار إلى السلام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
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10:30 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم السبت، إنه يتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من أوزبكستان: "إذا كان بإمكاني الاتصال ببوتين خلال هذين اليومين إلى 3 أيام، فستتاح لي الفرصة للتحدث معه حول ما يفكر فيه، وما هي الخطوات التي ستتخذها روسيا، لا سيما الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتحويل هذه العملية [حول التسوية الأوكرانية]، أي الحوار من أجل السلام".
وفي شهر فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية.
وفرضت أمريكا وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا، وزوّدت أوكرانيا بأسلحة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
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