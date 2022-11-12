https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-الغرب-بقيادة-أمريكا-يهاجم-روسيا-دون-قيود-تقريبا-وموسكو-تظهر-مقاومة-1070088007.html

أردوغان: الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا "دون قيود تقريبا" وموسكو تظهر مقاومة

أردوغان: الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا "دون قيود تقريبا" وموسكو تظهر مقاومة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الغرب بقيادة أمريكا "يهاجم روسيا دون قيود تقريبا"، لكن موسكو تظهر المقاومة. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T12:52+0000

2022-11-12T12:52+0000

2022-11-12T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين: "روسيا ليست دولة عادية، إنها دولة قوية، وبالطبع الغرب بقيادة أمريكا يهاجم روسيا دون قيود تقريبا، وفي مواجهة كل هذا تقاوم روسيا بالطبع".وأردف الرئيس التركي: "نحن نحاول أيضا معرفة كيف يمكننا فتح ممر للسلام من هنا، ونعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك يمكن أن تكون من الحوار إلى السلام".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال اليوم السبت، إنه يتوقع أن يجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.وقال للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من أوزبكستان: "إذا كان بإمكاني الاتصال ببوتين خلال هذين اليومين إلى 3 أيام، فستتاح لي الفرصة للتحدث معه حول ما يفكر فيه، وما هي الخطوات التي ستتخذها روسيا، لا سيما الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتحويل هذه العملية [حول التسوية الأوكرانية]، أي الحوار من أجل السلام". وفي شهر فبراير/ شباط، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة للدفاع عنهما ضد هجمات القوات الأوكرانية.وفرضت أمريكا وحلفاؤها عقوبات شاملة على روسيا، وزوّدت أوكرانيا بأسلحة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يعلق-على-قرار-بوتين-بشأن-المشاركة-في-قمة-مجموعة-العشرين-1070085239.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, العالم