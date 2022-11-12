https://sputnikarabic.ae/20221112/أردوغان-يتحدث-عن-أخبار-إيجابية-حول-إف-16-تزامنا-مع-الانتخابات-الأمريكية-1070094267.html
أردوغان يتحدث عن "أخبار إيجابية" حول "إف-16" تزامنا مع الانتخابات الأمريكية
أردوغان يتحدث عن "أخبار إيجابية" حول "إف-16" تزامنا مع الانتخابات الأمريكية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أخبارا إيجابية وردت إلى بلاده حول شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة بالتوازي مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T15:21+0000
2022-11-12T15:21+0000
2022-11-12T15:21+0000
رجب طيب أردوغان
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته إلى أوزبكستان، حيث شارك في قمة منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند، على ما أفادت به وكالة الأناضول التركية اليوم السبت.وقال أردوغان للصحفيين "بالتوازي مع هذه الانتخابات، تردنا حاليًا بعض الأخبار الإيجابية أيضًا ونحن نتابعها عن كثب".وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يكون الشهر المقبل "مليئًا ببعض البشريات" لتطوير قضية مقاتلات "إف-16" بشكل إيجابي أكثر.وأضاف أن الجمهوريين تقدموا في انتخابات مجلس النواب، "وإذا نجحوا في حجز مقعدين أو ثلاثة أخرى بمجلس الشيوخ أيضًا، سيكون الأمر أسهل بالنسبة إلى تركيا".وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16.
https://sputnikarabic.ae/20221008/صحيفة-تركيا-تفكر-بشراء-مقاتلات-تايفون-بدل-إف-16-الأمريكية-1068761435.html
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رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية
رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية
أردوغان يتحدث عن "أخبار إيجابية" حول "إف-16" تزامنا مع الانتخابات الأمريكية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أخبارا إيجابية وردت إلى بلاده حول شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة بالتوازي مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها في ختام زيارته إلى أوزبكستان، حيث شارك في قمة منظمة الدول التركية في مدينة سمرقند، على ما أفادت به وكالة الأناضول التركية اليوم السبت.
وقال أردوغان للصحفيين "بالتوازي مع هذه الانتخابات، تردنا حاليًا بعض الأخبار الإيجابية أيضًا ونحن نتابعها عن كثب".
وأعرب الرئيس التركي
عن أمله في أن يكون الشهر المقبل "مليئًا ببعض البشريات" لتطوير قضية مقاتلات "إف-16" بشكل إيجابي أكثر.
وأضاف أن الجمهوريين تقدموا في انتخابات مجلس النواب، "وإذا نجحوا في حجز مقعدين أو ثلاثة أخرى بمجلس الشيوخ أيضًا، سيكون الأمر أسهل بالنسبة إلى تركيا".
وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد قدمت طلبا إلى واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات "إف-35".
في سبتمبر/أيلول الماضي، صرح أردوغان بأنه تلقى ردود فعل إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقى بهما في نيويورك بخصوص دعمهما المحتمل للصفقة.
وبسبب شراء أنقرة أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، توترت العلاقات التركية الأمريكية، ورفض الكونغرس إدراج تركيا في برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35"، وتخشى أنقرة من أن الكونغرس قد يعرقل لنفس السبب صفقة الطائرات إف-16
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