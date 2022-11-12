https://sputnikarabic.ae/20221112/أمريكا-بايدن-ناقش-قضية-علاء-عبد-الفتاح-مع-السيسي-ونبذل-قصارى-جهدنا-لإطلاق-سراحه-1070083160.html

أمريكا: بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع السيسي ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه

أمريكا: بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع السيسي ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T08:49+0000

2022-11-12T08:49+0000

2022-11-12T08:49+0000

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وأضاف سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض، أن بايدن أجرى مع السيسي نقاشا مطولا حول قضية حقوق الإنسان ووجه فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبد الفتاح). وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه، فضلا عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".وكانت الأصوات قد تعالت منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يعلن الأحد، التوقف عن شرب الماء أيضا.والأربعاء الماضي، اعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أن طلب المنظمة الأممية، إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فورا "إهانة غير مقبولة"، مؤكدة أنه يقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.واعتقل علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات.وأطلق سراح الناشط المصري لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".

https://sputnikarabic.ae/20221111/أسرة-الناشط-المصري-علاء-عبد-الفتاح-تتقدم-بطلب-رسمي-للرئاسة-للعفو-عنه-1070078709.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن