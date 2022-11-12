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https://sputnikarabic.ae/20221112/أمريكا-بايدن-ناقش-قضية-علاء-عبد-الفتاح-مع-السيسي-ونبذل-قصارى-جهدنا-لإطلاق-سراحه-1070083160.html
أمريكا: بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع السيسي ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه
أمريكا: بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع السيسي ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T08:49+0000
2022-11-12T08:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جو بايدن
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وأضاف سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض، أن بايدن أجرى مع السيسي نقاشا مطولا حول قضية حقوق الإنسان ووجه فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبد الفتاح). وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه، فضلا عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".وكانت الأصوات قد تعالت منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يعلن الأحد، التوقف عن شرب الماء أيضا.والأربعاء الماضي، اعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أن طلب المنظمة الأممية، إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فورا "إهانة غير مقبولة"، مؤكدة أنه يقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.واعتقل علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات.وأطلق سراح الناشط المصري لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
https://sputnikarabic.ae/20221111/أسرة-الناشط-المصري-علاء-عبد-الفتاح-تتقدم-بطلب-رسمي-للرئاسة-للعفو-عنه-1070078709.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن

أمريكا: بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع السيسي ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه

08:49 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBجلسة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخن مصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
جلسة مباحثات بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخن مصر، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس بايدن ناقش قضية علاء عبد الفتاح مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحه.
وأضاف سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض، أن بايدن أجرى مع السيسي نقاشا مطولا حول قضية حقوق الإنسان ووجه فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبد الفتاح).
وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحه، فضلا عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
أسرة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تتقدم بطلب رسمي للرئاسة للعفو عنه
أمس, 21:11 GMT
وكانت الأصوات قد تعالت منذ انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح الذي أعلن الأسبوع الماضي خوض إضراب مفتوح عن الطعام، قبل أن يعلن الأحد، التوقف عن شرب الماء أيضا.
والأربعاء الماضي، اعتبرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أن طلب المنظمة الأممية، إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فورا "إهانة غير مقبولة"، مؤكدة أنه يقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.
واعتقل علاء عبد الفتاح الذي يعد أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.
وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات.
وأطلق سراح الناشط المصري لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
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