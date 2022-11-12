https://sputnikarabic.ae/20221112/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1070080015.html

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا

أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية، في ساعة مبكرة اليوم السبت، في عدة مناطق بأوكرانيا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وبحسب خريطة الإنذار بالغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق كيروفوغراد وميكولايف وجزء من منطقة خيرسون الخاضع لسيطرة قوات كييف.وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.من جهته، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن حوالي 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة هذه الضربات، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي الشامل في جميع أنحاء البلاد.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20221107/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1069896152.html

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