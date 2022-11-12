https://sputnikarabic.ae/20221112/ابن-سلمان-وماكرون-يبحثان-أبرز-القضايا-والمستجدات-الإقليمية-والدولية-1070107165.html
ابن سلمان وماكرون يبحثان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية
ابن سلمان وماكرون يبحثان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية
تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T23:19+0000
2022-11-12T23:19+0000
2022-11-12T23:19+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
إيمانويل ماكرون
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.كما استعرض الطرفان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.وثمن ولي العهد ما أعرب عنه الرئيس ماكرون من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة.كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة "واس".
https://sputnikarabic.ae/20221112/سوليفان-يرد-على-سؤال-بشأن-لقاء-بايدن-بمحمد-بن-سلمان-في-قمة-العشرين-1070082012.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, إيمانويل ماكرون
ولي العهد محمد بن سلمان, إيمانويل ماكرون
ابن سلمان وماكرون يبحثان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية
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تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما.
كما استعرض الطرفان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار.
وثمن ولي العهد ما أعرب عنه الرئيس ماكرون من دعم فرنسا للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها للتهديدات التي تخل باستقرار المنطقة.
كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة "واس".