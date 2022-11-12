https://sputnikarabic.ae/20221112/الأمم-المتحدة-تعلن-شحن-الدفعة-الأولى-من-الأسمدة-الروسية-إلى-مالاوي-1070081153.html
الأمم المتحدة تعلن موعد شحن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية إلى مالاوي
الأمم المتحدة تعلن موعد شحن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية إلى مالاوي
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية سترسل إلى دولة مالاوي في غضون أسبوع. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T05:45+0000
2022-11-12T05:45+0000
2022-11-12T05:49+0000
العالم
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وجاء إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة خلال المحادثات في جنيف، حيث أبلغ الطرف الروسي ممثلي المنظمة العالمية عن التراخيص العامة الصادرة مؤخرًا وتوريد الأسمدة إلى الدول النامية.وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عقب المحادثات "من المتوقع أن تغادر أول سفينة محملة بالأسمدة إلى دولة مالاوي الأسبوع المقبل".وذكرت وكالة "رويترز" يوم أمس الجمعة أن هولندا سمحت لمالاوي بشحن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في ميناء روتردام بسبب العقوبات.وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الهولندية فعلت ذلك بعد تلقيها طلبًا من الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية في البلاد إنه ينبغي إرسال الشحنة إلى مالاوي من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تعلن موعد شحن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية إلى مالاوي
05:45 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 05:49 GMT 12.11.2022) تابعنا عبر
أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية سترسل إلى دولة مالاوي في غضون أسبوع.
وجاء إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة خلال المحادثات في جنيف، حيث أبلغ الطرف الروسي ممثلي المنظمة العالمية عن التراخيص العامة الصادرة مؤخرًا وتوريد الأسمدة إلى الدول النامية.
وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان عقب المحادثات "من المتوقع أن تغادر أول سفينة محملة بالأسمدة إلى دولة مالاوي الأسبوع المقبل".
وذكرت وكالة "رويترز" يوم أمس الجمعة أن هولندا سمحت لمالاوي بشحن 20 ألف طن من الأسمدة الروسية عالقة في ميناء روتردام بسبب العقوبات.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الهولندية فعلت ذلك بعد تلقيها طلبًا من الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية في البلاد إنه ينبغي إرسال الشحنة إلى مالاوي من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.