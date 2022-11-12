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https://sputnikarabic.ae/20221112/البنتاغون-يحذر-من-تهديد-إيراني-وشيك-معلومات-عن-القدرات-العسكرية-للسعودية-وإيران-في-2022-1070094464.html
البنتاغون يحذر من "تهديد إيراني وشيك"... معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022
البنتاغون يحذر من "تهديد إيراني وشيك"... معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022
يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T15:47+0000
2022-11-12T15:47+0000
رصد عسكري
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أخبار إيران
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ويصل حجم الإنفاق العسكري السعودي لـ 46 مليار دولار وتصنف بين أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإيرانية بـ 5 مليارات دولار وتصنف في المرتبة رقم 44 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.القدرات البشرية للدولتينإجمالي عدد جنود الجيش السعودي 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني مليون و15 ألف جندي بينهم 575 ألف جندي قوات عاملة و90 ألف فرد قوات شبه عسكرية و350 ألف قوات احتياطية.ما هو تسليح الجيش السعودي؟ما هو تسليح الجيش الإيراني؟وتشير إحصائيات الموقع إلى أن السعودية تمتلك قوة دعم لوجستي تضم 5 موانئ كبرى و214 مطارا، إضافة إلى أسطول تجاري يضم 392 سفينة، بينما تمتلك إيران 319 مطارا و4 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 893 سفينة.ما هي تحذيرات البنتاغون؟نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، أمس الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-القيادة-الوسطى-أطلقت-مقاتلات-تجاه-إيران-بعد-تقرير-عن-هجمات-على-أهداف-1069922183.html
https://sputnikarabic.ae/20221112/مسؤول-بالبنتاغون-يتوقع-هجوما-إيرانيا-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-السعودية-1070085640.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران

البنتاغون يحذر من "تهديد إيراني وشيك"... معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022

15:47 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا.
ويصل حجم الإنفاق العسكري السعودي لـ 46 مليار دولار وتصنف بين أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإيرانية بـ 5 مليارات دولار وتصنف في المرتبة رقم 44 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

القدرات البشرية للدولتين

يقدر عدد سكان السعودية بـ 34.7 مليون نسمة مقابل 85.8 مليون نسمة عدد سكان إيران.
يصلح للخدمة العسكرية في السعودية 16.6 مليون نسمة مقابل 40.3 مليون نسمة في إيران.
إجمالي عدد جنود الجيش السعودي 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2022
صحيفة أمريكية تقول إن القيادة الوسطى أطلقت مقاتلات تجاه إيران بعد تقرير عن هجمات على أهداف بالسعودية
7 نوفمبر, 17:38 GMT
إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني مليون و15 ألف جندي بينهم 575 ألف جندي قوات عاملة و90 ألف فرد قوات شبه عسكرية و350 ألف قوات احتياطية.

ما هو تسليح الجيش السعودي؟

897 طائرة حربية.
1062 دبابة.
6 آلاف و202 مدرعة.
705 مدافع ذاتية الحركة.
ألف و818 مدفعا مقطورا.
275 راجمة صواريخ.
57 وحدة بحرية.

ما هو تسليح الجيش الإيراني؟

543 طائرة حربية.
2831 دبابة.
7 آلاف و600 مدرعة.
1030 مدفعا ذاتي الحركة.
2108 مدافع مقطورة.
2485 راجمة صواريخ.
142 وحدة بحرية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن السعودية تمتلك قوة دعم لوجستي تضم 5 موانئ كبرى و214 مطارا، إضافة إلى أسطول تجاري يضم 392 سفينة، بينما تمتلك إيران 319 مطارا و4 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 893 سفينة.

ما هي تحذيرات البنتاغون؟

نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، أمس الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.
مقاتلات إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
مسؤول بالبنتاغون يتوقع هجوما إيرانيا على البنية التحتية للطاقة في السعودية
11:01 GMT
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.
© Sputnik . M.HASSANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
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