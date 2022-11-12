https://sputnikarabic.ae/20221112/البنتاغون-يحذر-من-تهديد-إيراني-وشيك-معلومات-عن-القدرات-العسكرية-للسعودية-وإيران-في-2022-1070094464.html

البنتاغون يحذر من "تهديد إيراني وشيك"... معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022

البنتاغون يحذر من "تهديد إيراني وشيك"... معلومات عن القدرات العسكرية للسعودية وإيران في 2022

يصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T15:47+0000

2022-11-12T15:47+0000

2022-11-12T15:47+0000

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ويصل حجم الإنفاق العسكري السعودي لـ 46 مليار دولار وتصنف بين أضخم 9 ميزانيات دفاع في العالم، بينما تقدر ميزانية الدفاع الإيرانية بـ 5 مليارات دولار وتصنف في المرتبة رقم 44 عالميا، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.القدرات البشرية للدولتينإجمالي عدد جنود الجيش السعودي 350 ألف جندي بينهم 225 ألف قوات عاملة و125 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.إجمالي عدد جنود الجيش الإيراني مليون و15 ألف جندي بينهم 575 ألف جندي قوات عاملة و90 ألف فرد قوات شبه عسكرية و350 ألف قوات احتياطية.ما هو تسليح الجيش السعودي؟ما هو تسليح الجيش الإيراني؟وتشير إحصائيات الموقع إلى أن السعودية تمتلك قوة دعم لوجستي تضم 5 موانئ كبرى و214 مطارا، إضافة إلى أسطول تجاري يضم 392 سفينة، بينما تمتلك إيران 319 مطارا و4 موانئ ويتكون أسطولها التجاري من 893 سفينة.ما هي تحذيرات البنتاغون؟نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية في تقرير لها، أمس الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن إيران تخطط لتنفيذ هجوم على السعودية.ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن المسؤول رجح أن يستهدف الهجوم الإيراني البنية التحتية لقطاع الطاقة في المملكة.ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن تحليق القاذفات الاستراتيجية الأمريكية طراز "بي - 52" في الشرق الأوسط يمثل استعراض للقوة في وجه إيران، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن والرياض مراقبتهما لما وصفه بـ "تهديد وشيك" للمملكة.

https://sputnikarabic.ae/20221107/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-القيادة-الوسطى-أطلقت-مقاتلات-تجاه-إيران-بعد-تقرير-عن-هجمات-على-أهداف-1069922183.html

https://sputnikarabic.ae/20221112/مسؤول-بالبنتاغون-يتوقع-هجوما-إيرانيا-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-السعودية-1070085640.html

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