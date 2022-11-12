الجبير: السعودية قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية ولدينا أهداف ستبهر العالم في الطاقة
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMوزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أن المملكة قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بشكل فعال، بغرض التغلب على التلوث.
كما أشار الجبير في جلسات اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، في مؤتمر المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم السبت، أن السعودية لديها 17 مبادرة تعتمد عليها في الطاقة المتجددة لحماية البيئة.
وحث عادل الجبير المجتمع الدولي كذلك على التعاون للتصدي للتغير المناخ، وأضاف: "لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل".
فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: السعودية لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/CFz8mDhRrD— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022
وشدد الجيير على أن "لدى المملكة أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة".
فيديو | مبعوث المملكة لشؤون المناخ عادل الجبير: لدينا أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة#الإخبارية#منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء#SaudiGreenInitiative pic.twitter.com/bN53EzImXk— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2022
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.