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https://sputnikarabic.ae/20221112/الجبير-السعودية-قادرة-على-زراعة-وإنتاج-المنتجات-الهيدروكربونية-ولدينا-أهداف-ستبهر-العالم-في-الطاقة-1070083917.html
الجبير: السعودية قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية ولدينا أهداف ستبهر العالم في الطاقة
الجبير: السعودية قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية ولدينا أهداف ستبهر العالم في الطاقة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أن ‏المملكة قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بشكل... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T09:24+0000
2022-11-12T09:24+0000
السعودية
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كما أشار الجبير في جلسات اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، في مؤتمر المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم السبت، أن السعودية لديها 17 مبادرة تعتمد عليها في الطاقة المتجددة لحماية البيئة.وحث عادل الجبير المجتمع الدولي كذلك على التعاون للتصدي للتغير المناخ، وأضاف: "لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل".وشدد الجيير على أن "لدى المملكة أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة".وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, قمة المناخ 2022
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, قمة المناخ 2022

الجبير: السعودية قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية ولدينا أهداف ستبهر العالم في الطاقة

09:24 GMT 12.11.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMوزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث شؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، أن ‏المملكة قادرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بشكل فعال، بغرض التغلب على التلوث.‏
كما أشار الجبير في جلسات اليوم الثاني من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، في مؤتمر المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم السبت، أن السعودية لديها 17 مبادرة تعتمد عليها في الطاقة المتجددة لحماية البيئة.
وحث عادل الجبير المجتمع الدولي كذلك على التعاون للتصدي للتغير المناخ، وأضاف: "لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل".
وشدد الجيير على أن "لدى المملكة أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة".
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود المقبلة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مناطق المملكة، إضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المستهدفات الوطنية في تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.
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