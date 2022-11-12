https://sputnikarabic.ae/20221112/الجريدة-الرسمية-تنشر-مرسوم-أردوغان-بتعيين-سفير-لتركيا-لدى-إسرائيل-1070084180.html
الجريدة الرسمية تنشر مرسوم أردوغان بتعيين سفير لتركيا لدى إسرائيل
الجريدة الرسمية تنشر مرسوم أردوغان بتعيين سفير لتركيا لدى إسرائيل
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوم موقعا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين سفير لبلاده لدى إسرائيل. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T09:40+0000
2022-11-12T09:40+0000
2022-11-12T09:40+0000
رجب طيب أردوغان
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وذكر المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أنه "يتم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى إسرائيل، بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".وكان شاكر أوزكان تورونلار يشغل منصب سفير تركيا لدى فلسطين.هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر سبتمبر/ أيلول، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.وأعلنت تركيا وإسرائيل في شهر أغسطس/ آب، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال عنف في قطاع غزة أسفرت حينها عن مقتل العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ"المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم
الجريدة الرسمية تنشر مرسوم أردوغان بتعيين سفير لتركيا لدى إسرائيل
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نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، مرسوم موقعا من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتعيين سفير لبلاده لدى إسرائيل.
وذكر المرسوم
المنشور في الجريدة الرسمية، أنه "يتم تعيين شاكر أوزكان تورونلار، سفيرا لتركيا لدى إسرائيل، بموجب المادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".
وكان شاكر أوزكان تورونلار يشغل منصب سفير تركيا لدى فلسطين.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في شهر سبتمبر/ أيلول، تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة.
وأعلنت تركيا وإسرائيل في شهر أغسطس/ آب، عودة العلاقات الدبلوماسية بالكامل وإعادة تبادل السفراء، بعد سنوات من الخلافات.
وتبادل البلدان طرد السفراء في عام 2018، على خلفية أعمال عنف في قطاع غزة أسفرت حينها عن مقتل العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ"المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية
تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي.