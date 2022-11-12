https://sputnikarabic.ae/20221112/الحكومة-المصرية-تعلن-أن-عدد-ضحاياغرق-حافلة-الدقهلية-ارتفع-إلى-20-شخصا-وحبس-السائق-1070098910.html

الحكومة المصرية تعلن ارتفاع ضحايا غرق حافلة الدقهلية إلى 20 شخصا والنيابة تحبس السائق

الحكومة المصرية تعلن ارتفاع ضحايا غرق حافلة الدقهلية إلى 20 شخصا والنيابة تحبس السائق

لقي 20 شخصا مصرعهم وأُصيب 6 آخرون بحادث انقلاب حافلة ركاب في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وتقرر مضاعفة قيمة التعويضات لأهالي الضحايا. 12.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-12T17:19+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، "أسفر الحادث عن عدد 6 حالات إصابة وعدد 20 حالة وفاة، حتى الآن، وجار البحث من خلال فرق الإنقاذ عن احتمالية وجود حالات وفاة أخرى".ومن جانبها أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا أكدت فيه أنها تلقت، اليوم السبت، بلاغًا بغرق حافلة بترعة بمركز أجا، ووفاة عشرين شخصًا من مستقليها غرقًا، وإصابة ثمانية آخرين من بينهم سائق الحافلة، والذى ألقي القبض عليه.وأضافت أنها انتقلت لمحل الحادث للمعاينة، كما انتقلت للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، والذين قرروا أنه حال تحدث سائق الحافلة فى هاتفه المحمول فوجئ بسيارة لم يستطع تفاديها لسرعة سيره، مما تسبب فى الحادث.وتابعت النيابة العامة أنه باستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه من اتهام أنكره، وبإجراء التحليل المبدئى للمتهم تبين تعاطيه مخدرًا، وعليه قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل نهائى له بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة، وصرحت بدفن الجثامين التى تم التعرف عليها، وأخذت عينات من باقى الجثامين المجهولة لحين تحديد هويتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.ومن جانبها قررت وزارة التضامن الاجتماعي "رفع قيمة التعويضات لضحايا حادث انقلاب الحافلة، إلى 100 ألف جنيه [حوالي 4100 دولار]، بدلا من 50 ألف.وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، أن حصيلة الضحايا 19 قتيلا و6 مصابين.وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب سوء وضع الكثير من الطرق، وتهور بعض السائقين أو تجاهلهم لقواعد السير؛ ما دفع الحكومة إلى التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والكباري، وإصلاح المتهالكة.

https://sputnikarabic.ae/20221112/مصرع-18-شخصا-وإصابة-6-آخرين-بانقلاب-حافلة-ركاب-في-مصر-صور-1070085789.html

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