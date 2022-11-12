https://sputnikarabic.ae/20221112/الحكومة-اليمنية-تدعو-للضغط-على-أنصار-الله-بشأن-خزان-صافر-والجماعة-تهدد-باستئناف-هجماتها-1070088752.html

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على "أنصار الله" بشأن خزان "صافر".. والجماعة تهدد باستئناف هجماتها

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على "أنصار الله" بشأن خزان "صافر".. والجماعة تهدد باستئناف هجماتها

لوحت جماعة أنصار الله اليمنية، باستئناف هجماتها العسكرية ضد التحالف العربي بقيادة السعودية، بعد تعثر مساعي تجديد هدنة الأمم المتحدة التي انقضت مطلع أكتوبر/... 12.11.2022, سبوتنيك عربي

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ملفات ساخنة: الحكومة اليمنية تدعو للضغط على أنصار الله للتأكد من حالة خزان "صافر".. والحركة تهدد باستئناف هجماتها ضد التحالف ملفات ساخنة: الحكومة اليمنية تدعو للضغط على أنصار الله للتأكد من حالة خزان "صافر".. والحركة تهدد باستئناف هجماتها ضد التحالف

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، لدول التحالف العربي، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن جميع أبناء الشعب اليمني يؤيد أي خيار تتخذه القيادة.يأتي ذلك بعد مرور نحو شهر من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي استمرت ستة أشهر دون الإعلان عن تجديدها.على الجانب الآخر، دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى الضغط على جماعة "أنصار الله" لمعرفة حالة الخزان النفطي العائم "صافر" الذي يخزن فيه أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل الحديدة، وينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، قبل البدء بتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإفراغه.وذكر أن هنالك من يريد جر المنطقة إلى عودة المواجهات ولكن بصورة أكبر، فأمريكا وبريطانيا يبحثون عن عودة الحرب بشكل أساسي بينما ليس في مصلحة السعودية والإمارات والتحالف العربي بشكلٍ عام عودة المواجهات.وأضاف أن التدخل الأمريكي يعرقل أي خطوات متقدمة للوصول إلى تفاهمات وإيجاد حلول منذ عام 2016.وأضاف: "بالتالي سيكون ذلك رد فعل من قبل جماعة أنصار الله وليس فعل، فقد أعلنت جماعة أنصار الله عن خطة لعدم نهب الثروات النفطية فاستهدفوا كل من يقوم بمحاولة تصدير النفط بطريقة غير مشروعة لأن هذا النفط بحسب أدبيات الحوثيين هو ملك للشعب اليمني".وأوضح أنها تمثل ورقة ضغط على الجماعة في وجه العالم، لأن الكارثة ليست محلية فقط بل إقليمية وعالمية.ولفت أن الأمم المتحدة سبق ووضعت خطة وحاولت جمع أموال بشأن القيام بإفراغ الخزان ولكن لم يكن المجتمع الدولي صادق في التعامل مع هذا الأمر بشكلٍ كافي حتى تستكمل الإجراءات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السفينة.

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