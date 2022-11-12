https://sputnikarabic.ae/20221112/الخارجية-الروسية-حوالي-280-ألف-طن-من-الأسمدة--مصادرة-في-الموانئ-الأوروبية-1070090017.html
الخارجية الروسية: حوالي 280 ألف طن من الأسمدة مصادرة في الموانئ الأوروبية
الخارجية الروسية: حوالي 280 ألف طن من الأسمدة مصادرة في الموانئ الأوروبية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن ما يصل إلى 280 ألف طن من الأسمدة الروسية مصادرة في الموانئ الأوروبية. 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:49+0000
2022-11-12T13:49+0000
2022-11-12T13:49+0000
روسيا
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وقال فيرشينين للصحفيين عقب المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة التي عقدت في جنيف "في عدد من الدول الأوروبية تم مصادرة على الأسمدة الروسية التي تصل إلى 280 ألف طن خلال الأشهر القليلة الماضية".وأضاف فيرشينين بالقول "توصل الجانب الروسي إلى مبادرة للتبرع بالأسمدة المضبوطة للدول الأكثر فقرًا ولا سيما الأفريقية منها.وتابع بالقول "على الرغم مما قلناه عن إمكانية تسليم شحنات مجانية من هذه الأسمدة، التي تم توقيفها اليوم في بعض الموانئ الأوروبية، إلا أنه لم يتم فعل شيء يذكر أو لم يتم فعل أي شيء تقريبا حتى الآن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: حوالي 280 ألف طن من الأسمدة مصادرة في الموانئ الأوروبية
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن ما يصل إلى 280 ألف طن من الأسمدة الروسية مصادرة في الموانئ الأوروبية.
وقال فيرشينين للصحفيين عقب المحادثات بين روسيا والأمم المتحدة التي عقدت في جنيف "في عدد من الدول الأوروبية تم مصادرة على الأسمدة الروسية التي تصل إلى 280 ألف طن خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف فيرشينين بالقول "توصل الجانب الروسي إلى مبادرة للتبرع بالأسمدة المضبوطة للدول الأكثر فقرًا ولا سيما الأفريقية منها.
وتابع بالقول "على الرغم مما قلناه عن إمكانية تسليم شحنات مجانية من هذه الأسمدة، التي تم توقيفها اليوم في بعض الموانئ الأوروبية، إلا أنه لم يتم فعل شيء يذكر أو لم يتم فعل أي شيء تقريبا حتى الآن".