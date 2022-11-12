https://sputnikarabic.ae/20221112/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-تمديد-صفقة-الحبوب-1070088664.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب
الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الهجمات الأخيرة ضدها... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:06+0000
2022-11-12T13:06+0000
2022-11-12T13:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884897_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_303c82d9e9cb6ea5d139cf253df2dd71.jpg
واعتبر فرشينين أنه عندما ستتخذ البلاد القرار المناسب فهي ستأخذ كل شيء بعين الاعتبار لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.وقال فرشينين بهذا الصدد: "بطبيعة الحال من المستحيل عدم الإشارة هنا إلى الهجمات الإرهابية التي شنها الجانب الأوكراني على جسر القرم والهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، حيث توجد السفن التي توفر ممرًا إنسانيًا تمر من خلاله سفن الشحن أو السفن الأخرى كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود".كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن الغرض من الشحنات يثير تساؤلات في بعض الأحيان لأن هذه الشحنات حسب التقييم الروسي الذي يستند إلى معلومات من الأمم المتحدة يتم إرسالها بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفا إلى ان هناك أسئلة مشروعة خاصة بعد الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي يُزعم أنها بسبب منه خطر المجاعة محتمل.وشدد الدبلوماسي على أن روسيا تدعو إلى استخدام كل يوم لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية، خالصا بالقول إلى أنه "علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن حقيقة أننا نعمل من أجل ضمان الأمن الغذائي إننا نعمل بالأفعال وليس بالأقوال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884897_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_47699af62df8071ea1c291901d4df8b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب
13:06 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 12.11.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الهجمات الأخيرة ضدها في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
واعتبر فرشينين أنه عندما ستتخذ البلاد القرار المناسب فهي ستأخذ كل شيء بعين الاعتبار لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
وقال فرشينين بهذا الصدد: "بطبيعة الحال من المستحيل عدم الإشارة هنا إلى الهجمات الإرهابية التي شنها الجانب الأوكراني على جسر القرم والهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، حيث توجد السفن التي توفر ممرًا إنسانيًا تمر من خلاله سفن الشحن أو السفن الأخرى كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود".
كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن الغرض من الشحنات يثير تساؤلات في بعض الأحيان لأن هذه الشحنات حسب التقييم الروسي الذي يستند إلى معلومات من الأمم المتحدة يتم إرسالها بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفا إلى ان هناك أسئلة مشروعة خاصة بعد الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي يُزعم أنها بسبب منه خطر المجاعة محتمل.
وشدد الدبلوماسي على أن روسيا تدعو إلى استخدام كل يوم لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية، خالصا بالقول إلى أنه "علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن حقيقة أننا نعمل من أجل ضمان الأمن الغذائي إننا نعمل بالأفعال وليس بالأقوال".