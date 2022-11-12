عربي
https://sputnikarabic.ae/20221112/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تتخذ-بعد-قرارا-بشأن-تمديد-صفقة-الحبوب-1070088664.html
الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب
الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الهجمات الأخيرة ضدها... 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:06+0000
2022-11-12T13:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884897_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_303c82d9e9cb6ea5d139cf253df2dd71.jpg
واعتبر فرشينين أنه عندما ستتخذ البلاد القرار المناسب فهي ستأخذ كل شيء بعين الاعتبار لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.وقال فرشينين بهذا الصدد: "بطبيعة الحال من المستحيل عدم الإشارة هنا إلى الهجمات الإرهابية التي شنها الجانب الأوكراني على جسر القرم والهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، حيث توجد السفن التي توفر ممرًا إنسانيًا تمر من خلاله سفن الشحن أو السفن الأخرى كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود".كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن الغرض من الشحنات يثير تساؤلات في بعض الأحيان لأن هذه الشحنات حسب التقييم الروسي الذي يستند إلى معلومات من الأمم المتحدة يتم إرسالها بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفا إلى ان هناك أسئلة مشروعة خاصة بعد الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي يُزعم أنها بسبب منه خطر المجاعة محتمل.وشدد الدبلوماسي على أن روسيا تدعو إلى استخدام كل يوم لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية، خالصا بالقول إلى أنه "علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن حقيقة أننا نعمل من أجل ضمان الأمن الغذائي إننا نعمل بالأفعال وليس بالأقوال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065884897_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_47699af62df8071ea1c291901d4df8b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: موسكو لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد صفقة الحبوب

13:06 GMT 12.11.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 12.11.2022)
© Sputnik . Burcu Okutanمركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لم تتخذ بعد قرارًا بشأن تمديد صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار الهجمات الأخيرة ضدها في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
واعتبر فرشينين أنه عندما ستتخذ البلاد القرار المناسب فهي ستأخذ كل شيء بعين الاعتبار لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
وقال فرشينين بهذا الصدد: "بطبيعة الحال من المستحيل عدم الإشارة هنا إلى الهجمات الإرهابية التي شنها الجانب الأوكراني على جسر القرم والهجوم الإرهابي على سيفاستوبول، حيث توجد السفن التي توفر ممرًا إنسانيًا تمر من خلاله سفن الشحن أو السفن الأخرى كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب في البحر الأسود".
كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن الغرض من الشحنات يثير تساؤلات في بعض الأحيان لأن هذه الشحنات حسب التقييم الروسي الذي يستند إلى معلومات من الأمم المتحدة يتم إرسالها بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، مضيفا إلى ان هناك أسئلة مشروعة خاصة بعد الاتهامات الموجهة ضد روسيا والتي يُزعم أنها بسبب منه خطر المجاعة محتمل.
وشدد الدبلوماسي على أن روسيا تدعو إلى استخدام كل يوم لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية، خالصا بالقول إلى أنه "علاوة على ذلك، نحن نتحدث عن حقيقة أننا نعمل من أجل ضمان الأمن الغذائي إننا نعمل بالأفعال وليس بالأقوال".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала