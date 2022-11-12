https://sputnikarabic.ae/20221112/الرئاسة-العراقية-تصدر-توضيحا-بشأن-لقاءات-رشيد-في-مصر-والجزائر-1070089884.html
الرئاسة العراقية تصدر توضيحا بشأن لقاءات رشيد في مصر والجزائر
الرئاسة العراقية تصدر توضيحا بشأن لقاءات رشيد في مصر والجزائر
أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن الجدل الدائر حول زيارتي رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الجزائر ومصر 12.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-12T13:45+0000
2022-11-12T13:45+0000
2022-11-12T13:45+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069141794_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_d64f2007c977a354622fa70a631b34dd.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" بيانا للرئاسة قالت "بعد عودة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد من قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر أرادت أطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام التشويش على النجاحات التي رافقت زيارتَي الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الإيجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمتين".وشدد البيان على أن موقف العراق واضح وصريح في التعبير عن سياسته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى وفي المقدمة منها مشكلة الشعب العربي الفلسطيني، وهو الموقف الذي كان موضع تقدير واحترام الجميع، وهو أيضا ما عبر عن ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.واختتمت الرئاسة العراقية بيانها بالتأكيد على أن هذا التوضيح الرسمي الذي أصدرته جاء تعبيرا عن احترام حق الرأي العام بالاطلاع على الحقائق، وليس انشغالا "بثرثرة من الكلام لا شاغل لها إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين"، بحسب تعبير البيان.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1069141794_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_30bfffd1a35a4be1b4d8833315a18c14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الرئاسة العراقية تصدر توضيحا بشأن لقاءات رشيد في مصر والجزائر
تابعنا عبر
أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن الجدل الدائر حول زيارتي رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الجزائر ومصر
ونقل موقع
"السومرية نيوز" بيانا للرئاسة قالت "بعد عودة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد من قمة جامعة الدول العربية في الجزائر، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر أرادت أطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام التشويش على النجاحات التي رافقت زيارتَي الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الإيجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمتين".
وأوضح بيان الرئاسة أن "جميع لقاءات الرئيس العراقي جرى الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية والتي كانت تتابع فورا، حيث لم يحصل في أي من البلدين الشقيقين أيّ نشاط أو لقاء أو اجتماع لم يجرِ الإعلان عنه".
وشدد البيان على أن موقف العراق واضح وصريح في التعبير عن سياسته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى وفي المقدمة منها مشكلة الشعب العربي الفلسطيني، وهو الموقف الذي كان موضع تقدير واحترام الجميع، وهو أيضا ما عبر عن ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واختتمت الرئاسة العراقية بيانها بالتأكيد على أن هذا التوضيح الرسمي الذي أصدرته جاء تعبيرا عن احترام حق الرأي العام بالاطلاع على الحقائق، وليس انشغالا "بثرثرة من الكلام لا شاغل لها إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين"، بحسب تعبير البيان.